iOS 18 et macOS 15 incluront des fonds d'écran rétro d'Apple

Si vous êtes un fan de fonds d'écran rétro pour iPhone et Mac, Apple vous réserve quelques surprises cette année. Notre ami de Bloomberg, qui a parlé d'iMessage et d'Apple Intelligence tout à l'heure, rapporte également qu'iOS 18 et macOS 15 incluront de nouveaux packs de fonds d'écran nostalgiques. Pour plaire aux clients de la première heure, les illustrations rappelleront les icônes, les slogans et les créations passés de la marque.

Apple n'oublie pas l'esthétique

Dans un vaste rapport décrivant tout ce à quoi il faut s'attendre lors de la WWDC la semaine prochaine, Mark Gurman nous explique :

Les appareils d'Apple vont recevoir de nouveaux packs de fonds d'écran, y compris des versions Mac qui font référence à des icônes et des slogans d'antan. Les fonds d'écran de l'iPhone proposeront des options similaires aux premiers fonds d'écran du téléphone.

Il faudra attendre les annonces officielles d'iOS 18 et de macOS 15 la semaine prochaine pour savoir à quoi ressembleront ces fonds d'écran. En attendant, voici une création originale avec l'iPod, les EarPods et autres :

Cette rumeur n'est pas si farfelue, surtout si l'on se rappelle qu'Apple a déjà ramené à la vie de vieux "wallpapers" comme elle dit, notamment sous iOS 16 avec le fond du poisson clown, l'image du tout premier iPhone de 2007. L'année suivant, avec iPadOS 17, Apple a proposé le fond d'écran original du tout premier iPad.



Si vous avez besoin de retrouver un ancien fond d'écran, sachez que nous listons les fonds d'écran Mac et les fonds d'écran iPhone / iPad d'Apple depuis des années.



Quel est le plus fond d'écran créé par Apple selon vous ?