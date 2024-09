Date de sortie d'iOS 18 en bêta et version finale

À moins de dix jours de la présentation officielle d'iOS 18, qui aura lieu le 10 juin lors de la WWDC 2024, les fuites s'intensifient à propos des nouveautés. Mais vous êtes nombreux à nous poser la question de la date de sortie de la bêta pour les développeurs, pour les testeurs, ainsi que pour la version finale. Voici nos prédictions, en se basant sur les habitudes d'Apple en la matière.



L'article ne traite que d'iOS 18, mais ceci est valable pour iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 et visionOS 2.



: Apple a bien sorti iOS 18 bêta 1 le 10 juin.

La bêta d'iOS 18 le jour "J"

Apple dévoile toujours les mises à jour annuelles jour d'iOS lors du keynote d'ouverture de la WWDC, lançant la première version bêta destinée aux développeurs dans les heures qui suivent.



Ensuite, la première version bêta publique gratuite d'iOS est généralement lancée environ un mois plus tard, en même temps que la bêta 3 des développeurs.



Quant à la version finale grand public, elle est diffusée quelques jours après l'événement iPhone de l'automne. Pour iOS 18, ce sera après la présentation des iPhone 16.

Dates de sortie d'iOS 18

iOS 18 bêta - sortie prévue le 10 juin lors de la WWDC

iOS 18 bêta publique - prévue entre la fin juin et la mi-juillet

iOS 18 version finale - prévue entre la mi-septembre et la fin septembre

La bêta développeurs

Apple lancera la première bêta le 10 juin, sauf énorme surprise. Les précédentes versions majeures ont toutes été publiées auprès des développeurs le jour de la WWDC, soit :

iOS 17 bêta 1 : 5 juin

iOS 16 bêta 1 : 6 juin

iOS 15 bêta 1 : 7 juin

iOS 14 bêta 1 : 22 juin

iOS 13 bêta 1 : 3 juin

La bêta publique

La première version bêta publique d'iOS est diffusée environ un mois après le lancement de la première version bêta réservée aux développeurs, en juin. Cela signifie une date entre fin juin et mi-juillet.



Voici un aperçu des dernières années :

iOS 17 bêta publique 1 : 12 juillet 2023

iOS 16 bêta publique 1 : 11 juillet 2022

iOS 15 bêta publique 1 : 30 juin 2021

iOS 14 bêta publique 1 : 9 juillet 2020

iOS 13 bêta publique 1 : 24 juin 2019

La version finale

La firme de Cupertino lancera iOS 18 auprès de ses clients entre la mi-septembre et la fin septembre. Apple organisera probablement un événement pour l'iPhone 16 entre le 9 et le 17 septembre, ce qui laisse à penser que la mise à jour logicielle sera publiée entre le 16 et le 23 septembre.



Voici un aperçu des dernières années :

iOS 17 : 18 septembre 2023 (après l'événement du 12 septembre)

iOS 16 : 16 septembre 2022 (après l'événement du 7 septembre)

iOS 15 : 20 septembre 2021 (après l'événement du 14 septembre)

iOS 14 : 16 septembre 2020 (après l'événement du 15 septembre)

iOS 13 : 19 septembre 2019 (après l'événement du 10 septembre):

Les iPhone compatibles avec iOS 18

Les modèles d'iPhone compatibles ne devraient pas évoluer cette année, bien que les plus anciens téléphones n'auront évidemment pas droit à une (grande) partie des nouveautés.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ème génération)

iPhone SE (3e génération)

Quelles nouveautés pour iOS 18 ?

iOS 18 devrait être une version très intéressante, les rumeurs annonçant la plus grande mise à jour de l'histoire de l'iPhone. On parle d'importantes évolutions basées sur l'intelligence artificielle générative, avec un traitement en local sur l'appareil, pour faciliter le quotidien des utilisateurs avec des réponses intelligentes dans Messages et Mail, des transcriptions en temps réel, la reconnaissance mathématiques dans Notes, la suppression d'objets dans Photos, des emojis personnalisables, etc. Mais aussi et surtout une version remaniée de Siri, avec des voix plus naturelles, une compréhension du contexte, un contrôle multimédia inter-appareil, des capacités pour résumer les notifications, des suggestions et des actions plus précises dans les applications.



Parmi les autres changements attendus, il y a également la prise en charge du RCS pour faciliter les échanges entre iOS et Android, des effets de texte dans iMessage, un nouveau centre de contrôle, de nouvelles options de personnalisation de l'écran d'accueil et l'arrivée de l'application Calculatrice sur l'iPad (et le Mac). Certaines fuites ont même évoqué un redesign inspiré par visionOS.