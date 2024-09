iOS 18 proposera une mise à jour du centre de contrôle (màj x2)

La prochaine mise à jour majeure de l'iPhone, iOS 18, occupe de nombreux médias spécialisés ces jours-ci. Celle qui est attendue pour être la plus grande évolution de l'histoire du téléphone d'Apple, notamment grâce à l'inclusion de l'intelligence artificielle, proposera aussi des changements de design. Parmi eux, les ingénieurs auraient revu le "Centre de Contrôle", selon Mark Gurman de Bloomberg.

Vous n'y croyez pas ? Vous avez probablement raison, car une refonte du centre de contrôle d'Apple, qui permet de gérer un tas de fonctionnalités sur l'iPhone a déjà été évoquée par le passé, notamment avant la sortie d'iOS 15, puis d'iOS 17. Comme vous le savez, aucune des deux mises à jour n'a apporté de changements significatifs à cet élément, qui permet d'accéder rapidement à des fonctions système telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, AirDrop, la luminosité de l'écran, le volume et bien plus encore. Le journaliste de Bloomberg est souvent bien renseigné, alors pourquoi pas cette année.

A lot of people using macOS 15 and iOS 18 keep mentioning the revamp to Settings. Obviously not a huge deal, but it’s getting a new UI with a reorganized, cleaner layout that’s more simple to navigate. It also has much improved search. There are also updates to Control Center.