Apple annonce que la WWDC 2024 aura lieu du 10 au 14 juin

Chaque année, Apple organise la WWDC en juin, un événement étalé sur plusieurs jours qui permet de faire découvrir les nouveautés logicielles qui seront disponibles à la rentrée, mais qui propose aussi une tonne d'ateliers à distance pour les développeurs. Pour cette édition 2024, Apple a annoncé il y a quelques minutes les dates d'ouverture et de fin de la WWDC. Grâce à cette révélation, on sait précisément quand auront lieu les annonces d'iOS 18, iPadOS 18, visionOS 2...

Rendez-vous avec Apple le 10 juin

Dans une annonce très attendue, Apple a dévoilé les dates officielles de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC) qui se tiendra du lundi 10 juin au vendredi 14 juin 2024. Cet événement, devenu important dans l'univers du développement, promet une fois de plus de rassembler la communauté mondiale des développeurs autour des dernières avancées et innovations d'Apple. Pour la deuxième année consécutive, la WWDC se déroulera en ligne, permettant ainsi à tous les développeurs, quel que soit leur lieu de résidence, de participer sans avoir besoin de prendre des billets d'avion pour se rendre en Californie.



Le coup d'envoi de la WWDC 2024 sera donné le lundi 10 juin avec une cérémonie d'ouverture. Au programme, la présentation des dernières versions des systèmes d'exploitation d'Apple :

Au-delà des annonces majeures, la WWDC 2024 comprendra une série de sessions en ligne et de laboratoires destinés à fournir aux développeurs les outils et connaissances nécessaires pour tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités et technologies annoncées. Ces sessions, animées par des ingénieurs et des experts d'Apple, sont conçues pour faciliter l'apprentissage et l'expérimentation dans un environnement virtuel interactif.

Un événement en personne

Apple proposera aussi un événement spécial qui se tiendra le 10 juin à l'Apple Park, ce rendez-vous exclusivement réservé à une sélection de développeurs et étudiants, offrira une opportunité rare de vivre l'expérience WWDC en personne. Les participants auront la chance d'assister à des présentations exclusives et de rencontrer des employés d'Apple, favorisant ainsi l'échange d'idées et la collaboration. La participation à l'événement spécial d'Apple Park sera ouverte aux membres du programme Apple Developer, aux anciens de l'Apple Entrepreneur Camp, aux gagnants du Swift Student Challenge et aux membres du programme Apple Developer Enterprise. La sélection se fera par tirage au sort.

Quand s'inscrire ?

Les personnes éligibles pour participer à la loterie peuvent le faire sur le site web des développeurs d'Apple, via la page de demande d'événement spécial. Apple accepte les demandes de participation jusqu'à 23 h 59, heure du Pacifique, le mercredi 3 avril.



Les participants choisis au hasard seront informés de leur statut avant la fin de la journée du jeudi 4 avril.

Coûts

La participation à l'événement spécial à l'Apple Park est gratuite, mais Apple ne prend pas en charge le transport. Les participants en dehors de l'État devront acheter des billets d'avion, se loger et trouver un moyen de se rendre à l'Apple Park le jour de l'événement.

Un évènement à suivre en direct

Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux d'Apple a exprimé son enthousiasme pour cette WWDC 2024 dans le communiqué de presse :

Nous sommes tellement excités de nous connecter avec des développeurs du monde entier pour une semaine extraordinaire de technologie et de communauté à la WWDC24. La WWDC consiste à partager de nouvelles idées et à fournir à nos incroyables développeurs des outils et des ressources innovants pour les aider à faire quelque chose d'encore plus merveilleux.

L'événement d'ouverture de la WWDC 2024 sera à suivre en direct sur internet via la chaine YouTube d'Apple, sur le site d'Apple, sur l'Apple TV via l'application dédiée pour les Apple Event et bien évidemment sur iPhoneSoft.