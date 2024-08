visionOS 2.0 arriverait avec iOS 18 dès juin 2024

La première grande mise à jour du Vision Pro d'Apple pourrait être présentée à la WWDC en juin prochain. Nommée visionOS 2.0, elle apportera son lot de nouveautés et d'améliorations seulement six mois après le lancement de l'appareil. Ce n'est pas sans nous rappeler watchOS 2 qui avait rapidement succédé à watchOS 1.

Apple a du pain sur la planche

Le casque Apple Vision Pro (AVP) n'a beau être en vente que depuis une dizaine de jours aux États-Unis, les retours des clients sont déjà très nombreux. Les qualités et les défauts sont connus, avec une liste de points à revoir longue comme le bras pour les ingénieurs de la Pomme. À long terme, ces améliorations seront apportées par du matériel repensé. Mais à court et moyen terme, tout devrait logiquement se passer par le biais de mises à jour logicielles.



À cet égard, Apple a déjà commencé à tester la version bêta de la prochaine mise à jour logicielle visionOS 1.1, qui apporte elle-même quelques correctifs notables. La fonction Persona, qui posait problème, a déjà été revue dans visionOS 1.1, tout comme le cas du mot de passe oublié sur le Vision Pro.



Au-delà de cette première version corrective, tout le monde attend visionOS 2.0, une mise à jour qui devrait être livrée dans le courant de l'année.



Selon Mark Gurman, journaliste généralement bien informé, visionOS 2.0 sera "certainement" livré cette année. Il est clair que la WWDC 24 de juin prochain serait idéale pour cela. Lors de la WWDC de juin 2023, Apple avait d'ailleurs présenté pour la toute première fois son ordinateur spatial, avant de le commercialiser six mois plus tard.

VisionOS 2.0

Répondant à un lecteur de Bloomberg, Gurman a indiqué avoir été informé que visionOS sera mis à jour selon le même calendrier de développement que les mises à jour de l'iPhone, de l'iPad, du Mac, de l'Apple Watch et de l'Apple TV - ce qui suggère que les grandes versions débuteront en juin pour les développeurs, avant une version finale en septembre ou octobre.



Reste que le contenu de VisionOS 2 n'est pas encore connu. Outre les corrections de bogues et améliorations de sécurité, cette première grande mise à jour pourrait booster les performances. Les clients attendront également des améliorations sur le clavier virtuel, les Persona ou encore les applications natives. De base, elles sont peu nombreuses. Apple devrait porter quelques services de l'iPad au Vision Pro pour étoffer son offre, de quoi justifier un peu plus les 3 499 dollars minimum du Vision Pro. Les clients moins fortunés devront patienter jusqu'à la sortie d'un modèle Apple Vision moins cher, mais pas avant un ou deux ans.

Les autres mises à jour logicielles

En outre, l'événement WWDC 2024 devrait également être l'occasion de découvrir iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18 et watchOS 11. Comme visionOS 2.0, ces mises à jour seront probablement disponibles au téléchargement à l'automne prochain, à la suite d'un long programme bêta auprès des développeurs. Une rumeur indiquait d'ailleurs récemment qu'iOS 18 hériterait de l'interface graphique du Vision Pro.