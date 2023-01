L'iPad pliable arriverait dès 2024 selon un analyste

Outre sa traditionnelle ribambelle de tablettes mises à jour chaque année, Apple pourrait être en passe de sortir un iPad pliable l'année prochaine, selon l'analyste spécialiste de la chaîne d'approvisionnement de la société américaine, Ming-Chi Kuo. "Je suis positif quant à l'iPad pliable en 2024 et je m'attends à ce que ce nouveau modèle stimule les expéditions et améliore le mix produit", a-t-il tweeté ce lundi matin. Kuo s'attend à ce qu'il soit rejoint par un iPad Mini 7, qui devrait entrer en production de masse au début de 2024.

Kuo n'a pas offert beaucoup de nouveaux détails sur l'iPad pliable dont on parle, mais il a dit qu'il sera doté d'une charnière en "fibre de carbone" produite par le fabricant de composants chinois Anjie Technology.

Thus, I'm taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I'm positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix.