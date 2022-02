Bloomberg évoque un MacBook tactile de 20 pouces

Plus tôt cette semaine, nous avons évoqué le fait qu'Apple travaillait sur un ordinateur avec un écran d'environ 20 pouces. Aujourd'hui, dans sa newsletter "Power On", Mark Gurman de Bloomberg revient sur ce futur MacBook/iPad pliable qui a longtemps été catégoriquement rejeté par les dirigeants d'Apple.

Enfin un Mac tactile dans la gamme Apple à terme ?

La première information nous est venue de Ross Young, analyste de DSCC. Selon lui, Apple est en discussion avec des fournisseurs à propos de ce marché spécifique, et bien qu'il faille attendre plusieurs années avant de voir un produit, son intérêt se porte sur une sorte d'appareil pliable de 20 pouces.

D'autre part, nous faisons maintenant apparaître Apple dans notre feuille de route pour les ordinateurs portables pliables. Nous entendons dire qu'il y a un intérêt pour la plus grande taille encore, autour de 20 pouces. Cette taille pourrait créer une nouvelle catégorie pour Apple et donnerait lieu à un véritable produit à double usage, un ordinateur portable doté d'un clavier de taille normale lorsqu'il est plié et pouvant servir d'écran lorsqu'il n'est pas plié et utilisé avec un clavier externe. Il pourrait également permettre une résolution UHD/4K ou même supérieure à cette taille. L'échéance est probablement postérieure à 2025, mais elle pourrait être de 2026 ou 2027.

Mark Gurman, de Bloomberg, corrobore également ce rapport en affirmant qu'Apple a effectivement exploré un hybride MacBook/iPad pliable à double écran. Il nous précise qu'il serait bien tactile :

La société pourrait opter pour un écran pliable de 20 pouces attaché à un clavier physique ou simplement un côté de l'écran servant de clavier virtuel. On m'a dit qu'Apple a effectivement exploré un hybride MacBook/iPad pliable à double écran qui adopterait la deuxième approche. Il abandonnerait le clavier physique et le trackpad pour une base entièrement tactile.

Si c'est le cas, Apple pourrait sortir un produit disruptif d'ici 3 ou 4 ans, ce qui correspond à peu près à la période où elle pourrait lancer sa très attendue voiture Apple Car et même ses lunettes AR Apple Glass. Cela signifie que le calendrier sera ultra chargé d'ici à 2026. Qu'en pensez-vous ? Un MacBook tactile serait génial, non ? Surtout avec des performances et une autonomie comme les derniers MacBook Pro M1 Max.