Le Pico-Mac-Nano est une réplique miniature de Macintosh entièrement fonctionnelle

Voici le pico-mac-nano, une réplique compacte et fonctionnelle de Macintosh fabriquée par la société 1-bit rainbow, un site spécialisé dans les pièces détachées de produits Apple d'époque. Comprenez des appareils produits et lancés sous l'ère Steve Jobs.

Une prouesse technique

Logé dans un boîtier miniature de Macintosh 128K imprimé en 3D, il est équipé d'un microcontrôleur Raspberry Pi Pico et d'un écran LCD de 2 pouces. La réplique fonctionne sous un système Mac OS classique émulé et prend en charge le clavier et la souris USB grâce à un câble séparateur fourni.



Proposé à 59 dollars entièrement fini, le pico-mac-nano est pour le moment hors stock après un succès commercial immédiat, mais 1-bit rainbow prévoit de le réapprovisionner prochainement. Les bricoleurs peuvent accéder au code source ouvert et aux fichiers de cas imprimables en 3D sur GitHub.

Nick Gillard, de 1-bit rainbow, a tout expliqué sur son blog, des étapes détaillées que l'on résume ci-dessous. Pour les autres, la solution la plus simple est d'acheter un Macintosh classique sur eBay ou de passer sur un iMac M4 moderne.

Étapes pour créer un Pico-Mac-Nano :