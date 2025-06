Meta prépare des publicités entièrement créées par IA dès 2026

Meta s'apprête à bouleverser l'univers de la publicité digitale avec une ambition claire : automatiser entièrement la création publicitaire grâce à l'intelligence artificielle d'ici fin 2026. Une stratégie qui pourrait redéfinir les codes du secteur et inquiéter les régies traditionnelles.

Une plateforme publicitaire entièrement automatisée en vue

Le géant des réseaux sociaux développe actuellement des outils permettant aux marques de générer des campagnes complètes en fournissant simplement une image de produit et un budget. L'IA se chargerait alors de créer l'ensemble des éléments : visuels, vidéos, textes et ciblage des utilisateurs Facebook et Instagram. Cette approche va bien au-delà des fonctionnalités actuelles qui se contentent d'optimiser des publicités existantes.

Mark Zuckerberg qualifie cette évolution de "redéfinition complète de la catégorie publicitaire". La personnalisation atteindrait un niveau inédit avec des publicités adaptées en temps réel selon la géolocalisation ou le profil de chaque utilisateur. Une voiture pourrait ainsi apparaître sur une route enneigée pour un internaute en montagne, et sur une avenue urbaine pour un citadin.

Des bouleversements attendus dans l'industrie

Cette stratégie vise particulièrement les petites et moyennes entreprises qui représentent la majorité des annonceurs de Meta mais disposent de budgets créatifs limités. Cependant, les répercussions se font déjà sentir sur les marchés financiers : les actions des grandes agences publicitaires comme WPP, Publicis ou Omnicom ont chuté de 2 à 4% à l'annonce de ces projets.

Pour Apple et l'écosystème mobile, cette évolution soulève des questions importantes sur la protection des données et le ciblage publicitaire, notamment après l'introduction d'App Tracking Transparency qui a déjà contraint Meta à repenser ses stratégies. La bataille entre les géants tech pour le contrôle de la publicité digitale s'intensifie, chaque plateforme cherchant à réduire sa dépendance aux intermédiaires traditionnels.



