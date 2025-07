Prime Day 2025 : les promos Apple dont iPhone 16e, iPad 11, AirPods Pro 2, MacBook Air M4...

iPhone 16e





L’iPhone 16e, conçu pour Apple Intelligence, est équipé de la puce A18, d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec Ceramic Shield et Face ID, d’une caméra Fusion 48 Mpx avec téléobjectif 2x, d’une caméra avant 12 Mpx, d’une autonomie jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, et offre une connectivité Wi-Fi 6 et 5G dans un design résistant.



Prix : disponible dès maintenant à 592 € au lieu de 719€

AirPods Pro 2 avec boîtier de charge USB-C



Les AirPods Pro 2, équipés de la puce H2 d'Apple, offrent des performances audio améliorées, avec une réduction du bruit plus intelligente, un son tridimensionnel de qualité supérieure et une autonomie prolongée. Sans oublier les fonctions d'aide auditive.



Prix : disponible dès maintenant à 199 € au lieu de 279€

AirPods 4



Les AirPods 4 d'Apple, également avec la puce H2, offre une qualité audio sans précédent pour des écouteurs non invasifs. Ils proposent tout le raffinement d'Apple avec l'audio spatial personnalisé, la résistance à la transpiration et l’eau, un boîtier de charge USB-C et jusqu’à 24 h d’autonomie



Prix : disponible dès maintenant à 129 € au lieu de 149€

MacBook Air M4



Le MacBook Air avec puce M4 offre des performances rapides, une autonomie allant jusqu’à 18 heures, un écran Liquid Retina spectaculaire, et Apple Intelligence pour travailler et jouer partout, avec une connectivité avancée et un design ultra-portable. Le meilleur rapport qualité / prix du constructeur et même du marché.



Prix : disponible dès maintenant à 974€ au lieu de 1199€

iPad 10





L’iPad 10e génération, avec un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, une puce A14 Bionic, des caméras 12 Mpx, Touch ID, Wi-Fi 6, un connecteur USB-C, une autonomie d’une journée, et compatible avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard Folio, offre des performances rapides et une polyvalence pour le travail et la création avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM.



Prix : disponible dès maintenant à 284€ au lieu de 349€

iPad 11



L’iPad 11e génération, doté de la puce A16, d’un écran Liquid Retina, d’une connectivité Wi-Fi 6 rapide, d’un connecteur USB-C, d’iPadOS, et compatible avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard Folio, offre des performances exceptionnelles, un stockage de 128 Go de base (jusqu’à 512 Go), 6 Go de RAM, et une polyvalence pour la créativité, le travail et le divertissement avec Touch ID pour un déverrouillage et des paiements sécurisés.



Prix : disponible dès maintenant à 359€ au lieu de 409€

Apple Pencil (2ème Génération)



L'Apple Pencil 2 pour iPad Pro offre une expérience premium pour dessiner, prendre des notes ou annoter des documents. Il se fixe magnétiquement à l'iPad Pro et se recharge sans fil, toujours prêt à l'emploi. Compatible avec plusieurs générations d'iPad Pro, iPad Air et iPad mini, il utilise la connexion Bluetooth pour une intégration fluide.



Prix : disponible dès maintenant à 101€ au lieu de 149€

AirTags



L’AirTag permet de localiser facilement objets, proches ou appareils via l’app Localiser, avec une configuration instantanée, un haut-parleur pour émettre un son, la technologie Ultra Wideband pour une localisation précise, le mode Perdu, et un réseau sécurisé et anonyme composé de millions d’appareils Apple.



Prix : disponible dès maintenant à 89€ au lieu de 129€

INIU Batterie Externe 10 000 mAh



La batterie externe INIU offre une charge rapide et sûre, avec une garantie de 3 ans. Elle charge les appareils 3 fois plus vite grâce aux technologies PD 3.0 et QC 4+. Elle possède un support de téléphone intégré et peut charger tous types d'appareils, y compris les plus petits comme les AirPods.



Prix : disponible dès maintenant à 19,99€ au lieu de 26,99€

Tile Mate (2024)



Le Tile Mate est un traqueur d'objets polyvalent, principal concurrent de l'AirTag d'Apple. Il permet de retrouver facilement des objets du quotidien comme les clés ou les sacs, grâce à une application disponible sur Android et iOS.



Prix : disponible dès maintenant à 20,99€ au lieu de 24,99€



Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi)



L'Amazon Smart Plug est une prise connectée WiFi qui fonctionne avec Alexa, permettant le contrôle vocal de tout appareil branché. Vous pouvez programmer des appareils comme des lumières ou une cafetière pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement, ou les contrôler à distance. L'installation est simple, sans besoin de hub, et la gestion se fait via l'application Alexa.



Prix : disponible dès maintenant à 10,99€ au lieu de 24,99€



Porte Clé Compatible avec AirTag



Ce porte-clé compatible AirTag est fabriqué en silicone de haute qualité, durable et non toxique, offrant une protection efficace contre les rayures et les chocs. Il permet d'accrocher facilement l'AirTag à des objets comme un collier de chien, des clés ou des bagages, facilitant leur suivi.



Prix : disponible dès maintenant à 8,99€ au lieu de 9,99€

Belkin BoostCharge Chargeur Secteur 3 Ports USB-C avec PPS de 67 W



Ce chargeur USB-C multiport offre une recharge rapide avec la technologie USB-C PD 3.0. Il délivre jusqu'à 67 W via un seul port pour des appareils comme un MacBook, et permet la recharge simultanée de plusieurs appareils grâce à ses trois ports USB-C (25 W + 20 W + 20 W).



Prix : disponible dès maintenant à 21,99€ au lieu de 38,90€

Bose QuietComfort SC Casque sans Fil à réduction de Bruit





Le casque sans fil Bose QuietComfort combine réduction de bruit active/passive, modes Quiet et Aware, égaliseur réglable, 24h d’autonomie, charge rapide, connexion multipoint et confort optimal.



Prix : disponible dès maintenant à 188,95€ au lieu de 359,99€

Belkin BoostCharge Socle de Recharge 3-en-1 aimanté et Pliable Qi2



Cette station de charge compatible Qi2 offre une recharge rapide jusqu'à 15 W pour iPhone et appareils compatibles Qi2, deux fois plus rapide que les chargeurs classiques. Elle permet de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, avec une LED indiquant l'état de recharge des AirPods. Le chargeur prend en charge le mode veille d'Apple et est livré avec un adaptateur secteur de 36 W et un câble USB-C.



Prix : disponible dès maintenant à 69,99€ au lieu de 119,99€

Netatmo - Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent



Ce détecteur de monoxyde de carbone connecté surveille en temps réel les émissions de monoxyde de carbone provenant de vos appareils à combustion. Il émet une alarme sonore de 85 dB et envoie une notification sur smartphone en cas de danger. Il dispose d'une batterie d'une durée de vie de 10 ans et d'une fonction Auto-Test qui vérifie l'état du détecteur. Facile à installer, il fonctionne de manière autonome sans besoin d'une box domotique et est compatible avec HomeKit.



Prix : disponible dès maintenant à 66,99€ au lieu de 99,99€