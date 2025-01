CES 2025 : Belkin dévoile ses nouveaux produits pour iPhone, MacBook et iPad

1 com

Belkin, vendeur tiers et partenaire d'Apple, profite comme chaque année du CES pour annoncer ses produits à venir pour la nouvelle année. Comme souvent, nous avons le droit à un rafraîchissement général.

Belkin dévoile sa gamme 2025

Lors du CES 2025, Belkin a présenté une gamme variée de nouveaux produits axés sur la recharge, l’audio et les outils pour les créateurs de contenu. Parmi les innovations en matière de recharge, la marque a dévoilé le BoostCharge Pro utilisant la norme Qi2, un chargeur compact USB-C, ainsi qu’une batterie externe de 20 000 mAh à 30 W avec un câble intégré.



Station de recharge sans fil BoostCharge Pro (15 W):

La BoostCharge Pro offre une recharge sans fil rapide à 15 W avec un alignement magnétique précis et un support intégré, tout en utilisant des matériaux plastiques recyclés.

Elle est disponible en noir et blanc, avec un câble USB-C de 2 mètres, et peut être achetée avec ou sans adaptateur secteur.

Ce produit est conçu pour optimiser l'expérience de recharge des nouveaux appareils, faisant partie de la gamme Qi2 de Belkin.

Chargeur MagSafe 15W avec béquille et câble USB-C de 2,2 M inclus. Disponible en avril 2025.

La batterie externe 20K BoostCharge avec câble intégré :

Cette batterie externe de 20 000 mAh utilise la technologie Power Delivery pour une recharge rapide à 30 W, capable de passer un iPhone 16 Pro de 0 à 50 % en 25 minutes.

Elle permet jusqu'à trois recharges complètes et ajoute 87 heures d'autonomie, avec un câble USB-C intégré pour une recharge pratique en déplacement.

Fabriquée en matériaux plastiques recyclés, elle offre des ports USB-C et USB-A pour recharger simultanément plusieurs appareils, disponible en quatre couleurs.

Une batterie externe capable de recharger l'iPhone 16 à 30W. Disponible en avril 2025.

Le Chargeur USB-C compact BoostCharge :

Ce chargeur compact et puissant permet une recharge rapide via USB-C Power Delivery pour divers appareils comme les smartphones et ordinateurs portables.

Il est portable grâce à ses broches pliables et fabriqué à partir de matériaux plastiques recyclés, disponible en versions 45 W et 65 W.

Il offre une solution de recharge pratique et éco-responsable pour un usage domestique ou en déplacement.

Le mini chargeur. Disponible en avril 2025 en deux versions, 45W ou 65W.

Pour les créateurs de contenu, Belkin a introduit le Stage Creator Bundle, qui inclut un trépied et des micros, ainsi que le PowerGrip, une batterie portable spécialement conçue pour les besoins des vidéastes. Ces outils visent à faciliter le travail des créateurs tout en optimisant leur équipement.

Stage Creator Bundle

En ce qui concerne l’audio, deux nouveaux modèles SoundForm ont été annoncés, tous deux dotés de la technologie de réduction active du bruit et conçus pour offrir une qualité sonore améliorée. Les écouteurs SoundForm Anywhere et le SoundForm Isolate, le premier casque de la marque avec ANC.

SoundForm Isolate

SoundForm Anywhere

Tous ces produits seront officiellement commercialisés dans les mois à venir, normalement durant le premier semestre 2025 pour les chargeurs et au second pour les casques et écouteurs. Les autres chargeurs de la marque seront également mis à jour dans le courant de l'année. En attendant, de nombreux produits Belkin sont déjà sur le marché dont certains en réduction.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.