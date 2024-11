Belkin rappelle sa batterie BoostCharge Pro suite à un risque d'incendie

Belkin vient d'annoncer un rappel volontaire de sa batterie externe BoostCharge Pro Fast Wireless Charger pour Apple Watch + Power Bank 10K (modèle BPD005). Le fabricant d'accessoires, partenaire de longue date d'Apple, propose un remboursement intégral à tous les clients concernés, privilégiant la sécurité face à un défaut potentiellement dangereux.

Un défaut de fabrication préoccupant

Le rappel fait suite à la découverte d'un défaut de fabrication pouvant entraîner une surchauffe de la batterie, créant ainsi un risque d'incendie. Bien qu'aucun incident n'ait été signalé à ce jour, Belkin prend les devants en demandant aux utilisateurs de cesser immédiatement l'utilisation du produit et de le déconnecter de toute source d'alimentation.

Les possesseurs de cette batterie externe sont invités à suivre des consignes strictes :

Arrêter immédiatement l'utilisation du produit

Le débrancher de toute source d'alimentation

Le stocker dans un endroit sûr et sec, loin de tout matériau inflammable

Ne pas jeter l'appareil à la poubelle ou dans un bac de recyclage

Contacter Belkin pour obtenir les instructions de retour et le remboursement

Ce produit, commercialisé depuis mai 2023, était particulièrement apprécié des utilisateurs d'Apple Watch Series 7 et modèles ultérieurs grâce à sa capacité de 10 000 mAh, port USB-C 20W et la charge rapide pour la Watch. Il s'agit malheureusement du second rappel de ce type pour Belkin, qui avait déjà dû rappeler un autre chargeur sans fil en 2021 pour des risques similaires. Les concurrents comme Anker doivent suivre ça de très près.



Les clients concernés peuvent se rendre sur le site officiel de Belkin pour initier la procédure de remboursement et obtenir plus d'informations sur ce rappel. Cette situation rappelle l'importance des contrôles qualité rigoureux pour les accessoires de charge, particulièrement cruciaux dans l'écosystème Apple où la sécurité des utilisateurs est une priorité.