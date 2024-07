Belkin va lancer un accessoire pour la batterie du Vision Pro

Belkin, qui vient d'annoncer ses premiers accessoires Qi2 pour les appareils Apple, compte bien profiter de son statut de partenaire privilégié d'Apple pour commercialiser l'un des premiers accessoires officiels du Vision Pro. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, il s'agit d'un clip de fixation pour la batterie du casque qui devrait être lancé dès le lancement du Vision Pro, le 2 février prochain.

Belkin souhaite améliorer l'expérience Vision Pro

Le casque Vision Pro d'Apple est un appareil autonome, un ordinateur spatial à porter sur la tête, mais la version 1 n'est pas sans fil. Pour réduire le poids de l'appareil lui-même, la batterie du Vision Pro est externe et est reliée par câble MagSafe, comme un Mac. Le hic est que l'utilisateur doit transporter la batterie sur lui pour que le casque fonctionne.



Mais comment faire si l'on n'a pas de poche ou de sac sur soi ? C'est de là qu'est née l'idée de Belkin, un accessoire pour attacher la batterie à la ceinture.



Apple était au courant de ce "défaut", et a probablement travaillé avec Belkin pour concevoir cet accessoire. Ce fut déjà le cas par le passé, avec Belkin mais aussi Logitech. Peut-être que la société de Tim Cook ne voyait pas d'intérêt à produire un produit à faible marge.

Un concept de support de batterie pour Vision Pro

Un produit à part

L'Apple Vision Pro sera disponible en précommande à partir de ce vendredi 19 janvier aux USA, la commercialisation démarrant le 2 février. Le casque sera alors visible dans tous les Apple Store, et les clients pourront venir retirer leur commande ou se voir offrir une démonstration. La moindre des choses pour un appareil vendu 3499 $ (hors taxe) avec 256 Go de stockage et une puce M2. Exactement le prix d'un MacBook Pro M3 Max avec 1 To de stockage !



On comprend pourquoi Apple a briefé ses employés en Apple Store, afin d'expliquer le fonctionnement mais aussi l'intérêt du Vision Pro. C'est probablement la première fois qu'elle va devoir véritablement "vendre" un appareil.



Le scénario était différent lors du lancement de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad et de l'Apple Watch. En 2001, les gens réclamaient de nouveaux moyens d'écouter de la musique en déplacement. L'iPod leur a donné cette possibilité. Lorsque l'iPhone a fait ses débuts en 2007, l'attrait était évident. Et l'iPad, à 499 euros, a connu un succès immédiat en 2010. Même l'Apple Watch, qui a connu un démarrage plus lent, a rapidement séduit les consommateurs grâce à ses applications de santé et de fitness.



Avec les appareils précédents, les acheteurs n'avaient pas besoin d'être encouragés ou conseillés. Ils jouaient avec les produits dans les magasins et décidaient rapidement s'ils les voulaient ou non. L'Apple Watch a été un peu plus compliquée - l'entreprise proposant de brèves démonstrations et des essais - mais la plupart des consommateurs avaient déjà porté une montre et n'avaient pas besoin d'explications en longueur.



Mark Gurman nous explique :