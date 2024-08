Disney va lancer une histoire interactive exclusivement sur l’Apple Vision Pro (MAJ)

Depuis le lancement de l’Apple Vision Pro, Disney est sans doute l’entreprise qui s’est le plus investie. En plus de créer une application native visionOS et des environnements virtuels pour regarder les contenus sur Disney+, l’entreprise va aller encore plus loin prochainement en proposant un épisode de sa série What If...? en totale immersion pour le Vision Pro !

: Disney+ a publié la bande-annonce de l'histoire interactive qui sera à vivre sur l'Apple Vision Pro ! Retrouvez les premières images de cette expérience inédite et exclusive en fin d'article.

Une annonce qui va faire plaisir aux propriétaires du Vision Pro

Marvel Studios et ILM Immersive annoncent le lancement de "What If...? - An Immersive Story", une nouvelle expérience narrative interactive qui sera disponible exclusivement sur Apple Vision Pro, en tant que Disney+ Original. Cette expérience d'une heure va plonger les fans au cœur du Multivers de Marvel d'une manière totalement inédite et spectaculaire. Grâce à la réalité mixte, les utilisateurs du Vision Pro vont pouvoir interagir directement avec l'univers et ses personnages, ce qui va leur permettre d’entrer dans un scénario où leurs choix influencent l'histoire.



L'expérience s'inspire de la série animée "What If...?", qui explore des scénarios alternatifs dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Les utilisateurs se retrouveront face à des variantes multiversales de leurs héros préférés, ils pourront expérimenter des moments emblématiques de la série sous un angle totalement nouveau.

Une interactivité sans précédent

Les utilisateurs ne seront pas de simples spectateurs comme c’est le cas avec les autres contenus Disney+, ils pourront jouer un rôle actif dans le déroulement de l'histoire. Ils pourront interagir avec les personnages, apprendre des arts mystiques, et même manipuler les puissantes pierres de l'infini. Selon l’annonce, cette interactivité va être renforcée par des graphismes avancés et un son spatial, qui vont immerger complètement les utilisateurs dans les environnements et lieux iconiques du MCU.

La vision des créateurs

Les producteurs exécutifs Dave Bushore, Brad Winderbaum et Jamie Voris ont exprimé leur enthousiasme pour ce projet révolutionnaire. Bushore a déclaré :

Enfant, mes histoires préférées parlaient de mondes au-delà de mes propres technologies de pointe et de héros voyageant à travers l'espace et le temps. « What If...? - An Immersive Story » est la prochaine évolution dans la façon dont nous racontons nos histoires, où les fans à travers les générations peuvent les vivre et vivre l'aventure aux côtés de leurs héros préférés.

Même enthousiasme chez Jamie Voris qui déclare dans l’annonce :

Cette expérience est vraiment révolutionnaire et différente de tout ce que nous avons fait auparavant. C'est une nouvelle façon passionnante de faire partie du MCU à travers une histoire profondément émotionnelle et convaincante.

"What If...? - An Immersive Story" promet d'être une aventure unique pour les amateurs de Marvel. En tirant parti des fonctionnalités uniques de l'Apple Vision Pro, Disney et Marvel poussent les limites de ce que peut être une expérience narrative interactive. La date de lancement n'a pas encore été annoncée, mais on espère que l’attente ne sera pas trop longue.