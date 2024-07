Apple dévoile les apps tierces du Vision Pro : TikTok, Disney+, Crunchyroll (màj)

L’une des inquiétudes après l’annonce de l’Apple Vision Pro a été les contenus qui seront disponibles. Sur un appareil à près de 4 000 €, il est évident de se demander si les grandes entreprises comme Amazon, HBO, ByteDance… allaient prendre le temps de développer une application sur un produit si peu accessible. Visiblement, les apps populaires vont être nombreuses à proposer leurs propres versions optimisées pour visionOS ! À 72 heures de l’ouverture des précommandes aux US, Apple met en avant plusieurs applications très téléchargées sur iOS et iPadOS qui seront sur l’App Store de visionOS.

D’un seul coup, l’Apple Vision Pro devient plus intéressant !

Le lancement du Apple Vision Pro, prévu pour le 2 février aux États-Unis, marque une avancée significative dans le domaine du divertissement numérique. Cet appareil révolutionnaire promet de transformer l’expérience utilisateur en matière de contenu multimédia. Parmi les principales attractions du Vision Pro, on trouve une gamme impressionnante d’applications disponibles dès son lancement.



Des géants du streaming tels que Disney+, Amazon Prime Video, Max de HBO, Paramount+ et Crunchyroll. Il y aura aussi des applications plus spécialisées comme ESPN, MLB, PGA Tour en passant par des plateformes innovantes telles que TikTok et Red Bull TV, l’appareil offre une diversité inégalée de contenus. Cette liste dévoilée officiellement par Apple garantit que les utilisateurs auront accès à une variété de divertissements pour tous les goûts.



Parmi les apps tierces optimisées dès le départ, on trouve :

Airmail

Box

CARROT Weather

Disney+

Fantastical

Facades

HBO Max

JigSpace

Microsoft 365

MUBI

Night Sky

OmniPlan 4

Parcel

PCalc

Red Bull TV

Sky Guide

Tides

Tinder

Uber

Webex

Zoom

Et bien d'autres encore.



Voici également quelques captures d'écran des applications tierces parmi les 600 natives disponibles au lancement :



Carrot Weather :

Fantastical :

Microsoft PowerPoint :

JCrew :

Des contenus en 3D

En termes d’expérience utilisateur et de fonctionnalités, le Vision Pro se distingue par sa capacité à offrir des films en 3D, promettant ainsi une immersion totale.



Greg Joswiak, Vice-Président d’Apple, a déclaré à propos du Vision Pro :

Apple Vision Pro est l’appareil de divertissement ultime. Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en le meilleur siège de la maison, profiter de concerts personnels et d’aventures avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans Encounter Dinosaurs, et même atterrir à la surface de la lune en utilisant les environnements. C’est différent de tout ce que les utilisateurs ont jamais vu auparavant et nous avons hâte qu’ils en fassent l’expérience par eux-mêmes.

L’offre de contenu 3D est tout aussi impressionnante, avec plus de 150 films disponibles au lancement. Des titres phares tels que “Dune”, “Avatar: The Way of Water”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” et “The Super Mario Bros. Film” seront disponibles pour la location ou l’achat via l’application Apple TV. En outre, des services de streaming comme Disney+ prévoient de lancer leurs propres films en 3D, enrichissant ainsi encore davantage l’expérience utilisateur.



Les films 3D confirmés sur l'Apple TV à acheter ou à louer sont les suivants :

47 Ronin

Avatar : La voie de l'eau

Cirque Du Soleil : Worlds Away

Dune

Everest

Godzilla vs. Kong

Hansel et Gretel chasseurs de sorcières

Jurassic World Dominion

Kung Fu Panda 3

Mortal Engines

Pacific Rim Uprising

Sanctum

Shrek

Gratte-ciel

Spider-Man : Into the Spider-Verse

Tad l'explorateur perdu et le secret du roi Midas

Le bébé patron : L'affaire de famille

La petite princesse

The Nut Job 2 : Nutty by Nature

La vie secrète des animaux de compagnie 2

Le film Super Mario Bros.

Transformers : L'ascension des bêtes

Trolls

Trolls World Tour

Warcraft

Et sur Disney+ :

Avatar : La voie de l'eau

Avengers : Fin de partie

Elemental

Encanto

Star Wars : Le Réveil de la Force



Enfin, les fonctionnalités supplémentaires de l’Apple TV sur Vision Pro incluent un environnement de cinéma personnalisable, permettant aux utilisateurs de choisir leur siège préféré et de projeter des films dans différents environnements virtuels. Regarder “Monsters, Inc.” ou “Star Wars” dans un cadre totalement immersif et personnalisé – c’est la promesse du Vision Pro.

Avec Apple Vision Pro, les utilisateurs peuvent découvrir Apple Immersive Video, un nouveau format de divertissement remarquable créé par Apple. Apple Immersive Video propose des enregistrements 3D 8K à 180 degrés capturés avec Spatial Audio pour transporter les spectateurs au cœur d'un lieu, d'un moment ou d'une histoire. Dès le lancement, les utilisateurs peuvent profiter d'une sélection de films et de séries immersives sur l'application Apple TV, sans frais supplémentaires :

Voici également quelques programmes immersifs prévus au lancement :

Alicia Keys : Rehearsal Room offre un aperçu rare du processus créatif de la lauréate des Grammys avec cette session de répétition intime comprenant des interprétations de ses tubes "No One", "If I Ain't Got You" et "You Don't Know My Name". Les utilisateurs pourront également accéder à ces interprétations sous la forme d'un EP spécial en exclusivité sur Apple Music dès sa sortie.

: Rehearsal Room offre un aperçu rare du processus créatif de la lauréate des Grammys avec cette session de répétition intime comprenant des interprétations de ses tubes "No One", "If I Ain't Got You" et "You Don't Know My Name". Les utilisateurs pourront également accéder à ces interprétations sous la forme d'un EP spécial en exclusivité sur Apple Music dès sa sortie. Adventure suit des athlètes pionniers qui relèvent des défis impressionnants dans certains des endroits les plus sensationnels du monde. Dans le premier épisode, Highlining, les téléspectateurs s'élancent dans les airs avec Faith Dickey qui relève son plus grand défi : une traversée audacieuse à 3 000 pieds au-dessus des fjords époustouflants de la Norvège.

suit des athlètes pionniers qui relèvent des défis impressionnants dans certains des endroits les plus sensationnels du monde. Dans le premier épisode, Highlining, les téléspectateurs s'élancent dans les airs avec Faith Dickey qui relève son plus grand défi : une traversée audacieuse à 3 000 pieds au-dessus des fjords époustouflants de la Norvège. Wild Life emmène les téléspectateurs au plus près de certaines des créatures les plus charismatiques de la planète pour découvrir ce qui les rend uniques, en compagnie des experts qui les connaissent le mieux. Le premier épisode emmène les téléspectateurs dans le plus grand sanctuaire de rhinocéros au monde, où une ancienne capitaine de police a consacré sa vie au sauvetage, à l'élevage et à la réintroduction de ces doux géants.

emmène les téléspectateurs au plus près de certaines des créatures les plus charismatiques de la planète pour découvrir ce qui les rend uniques, en compagnie des experts qui les connaissent le mieux. Le premier épisode emmène les téléspectateurs dans le plus grand sanctuaire de rhinocéros au monde, où une ancienne capitaine de police a consacré sa vie au sauvetage, à l'élevage et à la réintroduction de ces doux géants. Prehistoric Planet Immersive : La série documentaire primée Apple Original de Jon Favreau et des producteurs de Planet Earth revient avec un film immersif qui transporte les spectateurs dans la vie quotidienne des dinosaures et suit les luttes et les triomphes de ces animaux majestueux au milieu de paysages spectaculaires. Prehistoric Planet Immersive emmène les spectateurs le long d'une côte océanique accidentée où une colonie de ptérosaures s'installe pour une sieste qui s'avère tout sauf reposante.

En résumé, le Apple Vision Pro semble prêt à redéfinir le divertissement à domicile, offrant une expérience riche et immersive qui va au-delà de tout ce qui existe actuellement sur le marché. Dommage, aucun aperçu concernant les jeux spatiaux !