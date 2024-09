Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la série Disclaimer

Parmi les nouvelles créations originales Apple à découvrir prochainement dans le catalogue d’Apple TV+, on retrouve l’incroyable et passionnante série Disclaimer. Présentée pour la première fois il y a plus de 2 ans, Apple dévoile enfin la bande-annonce de son nouveau contenu.

Disponible le 11 octobre

Apple TV+ vient de dévoiler aujourd’hui dans un communiqué de presse, la bande-annonce de “Disclaimer”, une nouvelle série en sept épisodes, dirigée par le célèbre réalisateur et scénariste Alfonso Cuarón. Ce thriller psychologique, basé sur le roman éponyme de Renée Knight, sera disponible à partir du vendredi 11 octobre 2024, avec la diffusion des deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi.



Dans “Disclaimer”, Cate Blanchett incarne Catherine Ravenscroft, une journaliste respectée dont la vie bascule lorsqu’elle reçoit un roman révélant ses secrets les plus sombres, menaçant ainsi la sécurité de sa famille. Accompagnée de son mari Robert (joué par Sacha Baron Cohen) et de leur fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee), Catherine se lance dans une course contre la montre pour découvrir l’identité de l’auteur du livre tout en affrontant un passé qu’elle aurait préféré oublier à tout jamais.

Un casting VIP

Aux côtés de Cate Blanchett (aperçu dans les films Blue Jasmine, Carol) et Sacha Baron Cohen (Borat, The Trial of the Chicago 7), la série réunit un casting exceptionnel, avec Kevin Kline (Beauty and the Beast), Lesley Manville (Phantom Thread, The Crown), Louis Partridge (Enola Holmes, Medici), Leila George (Mortal Engines, Animal Kingdom), Hoyeon (Squid Game) et Indira Varma (Game of Thrones) qui assure la narration.



Produit par Apple Studios, en collaboration avec Esperanto Filmoj et Anonymous Content, “Disclaimer” bénéficie d’un traitement visuel spectaculaire sous la direction d’Emmanuel Lubezki (lauréat d’un Oscar) et de Bruno Delbonnel (nominé aux Oscars). La série est coproduite par un groupe de producteurs exécutifs prestigieux, dont Alfonso Cuarón, Gabriela Rodriguez, Cate Blanchett ou encore David Levine.



Avec son intrigue dense, sa réalisation impeccable et un casting hors pair, “Disclaimer” s’annonce comme l’une des séries les plus attendues de l’automne sur Apple TV+.