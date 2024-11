Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la série The Studio avec Seth Rogen

Apple TV+ a dévoilé les premières images de sa prochaine série comique, « The Studio », dans laquelle Seth Rogen joue non seulement le rôle principal, mais assume également les rôles de scénariste, réalisateur et producteur exécutif, en collaboration avec Evan Goldberg. La série devrait être diffusée en première mondiale sur la plate-forme à partir du 26 mars 2025, les deux premiers épisodes et les épisodes suivants étant diffusés chaque semaine jusqu'au 21 mai 2025.

Une nouvelle série à venir chez Apple

Dans cette série, Rogen incarne Matt Remick, qui vient de prendre la tête des studios Continental en difficulté. La série se penche sur les défis que pose le maintien de la pertinence du cinéma, où Matt et son équipe naviguent entre les conflits internes et les pressions externes des artistes et des personnalités de l'entreprise dans leur quête de produire des films exceptionnels. Leur état d'anxiété constant est habilement caché derrière leur tenue professionnelle, où chaque événement, des fêtes aux réunions de marketing, peut conduire soit à un succès spectaculaire, soit à une chute professionnelle. La passion de toute une vie de Matt pour le cinéma est mise à l'épreuve.

Rogen est rejoint dans cette aventure comique par une distribution de qualité, dont Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz et Chase Sui Wonders, avec Bryan Cranston en guest star.



Produite par Lionsgate Television, « The Studio » est le fruit de l’imagination des lauréats des Emmy Awards Peter Huyck et Alex Gregory, Rogen, Goldberg et Frida Perez. La production exécutive est également assurée par James Weaver, Alex McAtee et Josh Fagen de Point Grey Pictures.



Cette série poursuit le partenariat d’Apple TV+ avec Rogen, après le succès de « Platonic », où il joue et produit également avec Rose Byrne.



Rendez-vous le 26 mars 2025. En attendant, voici la bande-annonce :