Apple TV+ dévoile The Wanted Man, une série thriller avec Hugh Laurie

Apple TV+ a annoncé la série dramatique “The Wanted Man” un thriller en huit épisodes créé par George Kay, scénariste de “Hijack.” Coproduite par New Pictures et Observatory Pictures, la série met en vedette le célèbre Docteur House (Hugh Laurie), lauréat des SAG et Golden Globe Awards, aux côtés de Thandiwe Newton, Fionn Whitehead, Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan et Stephen Dillane.

Une série de haut vol

Dans "The Wanted Man" Hugh Laurie incarne Felix Carmichael, le chef insaisissable et puissant du syndicat criminel britannique "The Capital". Après 20 ans d’impunité, Carmichael est enfin arrêté, mais sa détention dans la prison de Staplehurst révèle une trahison au sein de son entourage. Alors que le traître tente de démanteler son empire, Carmichael risque tout dans une évasion audacieuse, prêt à tout pour assouvir sa vengeance. S’il réussit, il redeviendra un homme traqué.

La série réunit un casting prestigieux, avec Thandiwe Newton, Fionn Whitehead, Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan et Stephen Dillane. Réalisée par Jakob Verbruggen, nommé aux Emmy Awards, "The Wanted Man" est créée et produite par George Kay, accompagné des producteurs exécutifs Willow Grylls et Matt Sandford.



La série s’inscrit dans la lignée des drames captivants d’Apple TV+, aux côtés de “Hijack” avec Idris Elba, “Slow Horses” avec Gary Oldman, et la prochaine série “Down Cemetery Road” avec Emma Thompson et Ruth Wilson.