Apple TV+ annonce le nouveau thriller "Down Cemetery Road", avec Emma Thompson et Ruth Wilson

Une fois de plus, Apple TV+ a annoncé une nouvelle série à suspense à venir. Ils s'agit de Down Cemetery Road, dont la vedette et la productrice exécutive est Emma Thompson, lauréate d'un Academy Award, d'un BAFTA, d'un Golden Globe et d'un Emmy Award. Elle joue le rôle de Zoë Boehm, une détective privée d'Oxford en proie à des difficultés, aux côtés de Ruth Wilson découverte dans "Luther", lauréate d'un Golden Globe et de deux Olivier Awards, dans le rôle de Sarah Tucker, qui devient obsédée par le sort d'un enfant qu'elle croit disparu.

Un best-seller adapté à l'écran

"Down Cemetery Road" sera adapté du roman éponyme du britannique Mick Herron, lauréat du CWA Gold Dagger Award, tiré de la série de livres "Oxford". Morwenna Banks, qui a travaillé notamment sur "Slow Horses", est scénariste principale et productrice exécutive.

© image Apple

Jay Hunt, directeur de la création pour l'Europe, Apple TV Plus, s'est montré très enthousiaste à propos de cette future série :

Down Cemetery Road a toutes les caractéristiques de l'écriture drôle et acerbe de Mick Herron, et je suis ravi que nous lui donnions vie sur Apple TV+ avec une distribution aussi brillante. Emma Thompson et Ruth Wilson en feront un compagnon incontournable de 'Slow Horses' sur notre service.

Lorsqu'une maison explose dans une banlieue tranquille d'Oxford et qu'une jeune fille disparaît dans la foulée, la voisine Sarah Tucker devient obsédée par l'idée de la retrouver et demande l'aide de la détective privée Zoë Boehm. Zoë et Sarah se retrouvent soudain au cœur d'une conspiration complexe qui révèle que des personnes que l'on croyait mortes depuis longtemps sont toujours parmi les vivants, tandis que les vivants rejoignent rapidement les morts.



Down Cemetery Road passe de la domesticité à la violence et aux détectives privés - en ressemblant d'abord aux romans policiers de Kate Atkinson, tant par la qualité de l'écriture que par la légèreté du ton - avec ce quelque chose de saisissant et de magistral. Une narration intelligente avec de nombreuses surprises en cours de route. Les personnages sont magnifiquement incarnés dans le livre original.



La série sera produite par Jamie Laurenson, Hakan Kousetta et Tom Nash chez 60Forty Films, aux côtés des producteurs exécutifs Banks, Thompson et "Down Cemetery R".



Apple n'a pas encore évoqué une date de sortie.