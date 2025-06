Les clients d'Apple reçoivent des notifications pour le film F1

Apple a envoyé une notification push via l'application Wallet (Cartes) à certains utilisateurs d'iPhone aux États-Unis, faisant la publicité d'une réduction temporaire sur Apple Pay pour des billets de cinéma Fandango pour son nouveau film "F1 : The Movie" avec Brad Pitt. Cette initiative a logiquement suscité un tollé parmi les utilisateurs sur des plateformes comme Reddit et X.

La gronde des clients américains

Les personnes concernées ont été, pour la plupart, contrariés de recevoir des publicités via l'application Wallet, un outil essentiel pour gérer leurs finances personnelles car désactiver complètement les notifications n'est pas une option viable.

Le pire, c'est qu'Apple semble violer ses propres directives de l'App Store, qui stipulent que les notifications push ne doivent pas être utilisées à des fins promotionnelles sauf si les utilisateurs ont explicitement donné leur consentement via l'interface de l'application, avec une option claire pour se désinscrire. Le souci est qu'iOS 18 ne propose pas de tel réglage dans Wallet, alors qu'iOS 26 si. Visiblement, la personne qui a déclenché la notification a mal ciblé.

Un film à voir

L'entreprise promeut activement F1 : The Movie, sorti ce mercredi 23 juin en France et prévu pour le 27 juin aux États-Unis et au Canada. Pour l'avoir vu en avant-première, je peux vous dire que ce film d'action est une réussite, avec une ambiance "western" surprenante mais bien pensée, avec un Brad Pitt parfait dans le rôle du pilote retraité sur le retour.



Si vous n'avez pas encore entendu parlé de F1, voici la première bande-annonce officielle du film d'Apple :