Les résumés de notifications d'Apple Intelligence déçoivent les testeurs

Apple a déployé sa fonctionnalité de résumés de notifications avec iOS 18.1, mais force est de constater que cette nouveauté alimentée par l'IA n'est pas encore totalement au point. Disponible sur les iPhone 16 et iPhone 15 Pro, ainsi que sur les Mac et iPad équipés d'une puce M1 ou plus récente, cette fonction tente de synthétiser vos notifications... avec des résultats parfois surprenants.

Une fonctionnalité aux résultats mitigés

Le principe est simple : lorsque plusieurs notifications s'accumulent pour une même application, l'IA locale d'Apple tente d'en faire un résumé concis. Si cela fonctionne plutôt bien pour certains cas d'usage, comme les notifications de HomeKit ("Garage ouvert puis fermé plusieurs fois"), les choses se compliquent sérieusement avec les conversations.



Les prompts utilisés par Apple Intelligence, découverts dans les fichiers système de macOS, montrent que l'IA doit résumer les messages en moins de 10 mots, éviter les contenus sensibles et privilégier les propositions simples. Un cadre peut-être trop restrictif qui mène à des situations cocasses.



Comme le rapporte Andrew Cunningham d'Ars Technica :

J'ai vu un message de rupture résumé par '"Excuses pour mauvaise communication ; vie occupée ; pas prêt pour une relation'. Techniquement correct mais d'une froideur robotique déconcertante.

Des bugs et limitations évidentes

Les principaux problèmes identifiés sont :

L'incompréhension du sarcasme et des expressions familières

La perte de contexte, notamment quand des photos ou vidéos sont impliquées

La surcharge d'informations dans les conversations de groupe

Des erreurs d'interprétation parfois inquiétantes

Un exemple partagé par The Verge illustre bien ces limitations : une notification Ring indiquant "Plusieurs personnes à la porte d'entrée, porte arrière et allée" pourrait faire paniquer n'importe qui se réveillant en pleine nuit.

My mom: That hike almost killed me!



Apple's AI summary: pic.twitter.com/fyN5UopIdH — Schmidt (@AndrewSchmidtFC) October 25, 2024





La fonction s'en sort mieux avec les emails, particulièrement les communiqués de presse ou messages marketing qui suivent une structure plus formelle. Mais pour les conversations informelles, le résultat est souvent approximatif voire totalement à côté de la plaque.



Pour les utilisateurs dérangés par ces résumés hasardeux, il est possible de désactiver la fonction pour certaines applications via Réglages > Notifications > Résumer les aperçus. Une option bienvenue en attendant qu'Apple améliore son IA avec de futures mises à jour.



En fin de compte, cette fonctionnalité d'iOS 18.1 illustre bien les défis actuels de l'IA conversationnelle : si elle peut traiter efficacement des contenus structurés, elle peine encore à saisir toutes les subtilités du langage humain quotidien. D'ici l'arrivée d'Apple Intelligence en français en avril, Apple a le temps d'améliorer sa copie.