Apple lance iOS 18.1 et iPadOS 18.1 avec Apple Intelligence, mais pas en France

Comme attendu, Apple a publié iOS 18.1, apportant la première série de fonctionnalités Apple Intelligence aux iPhone 15 Pro et iPhone 16, mais aussi iPadOS 18.1 pour les iPad ayant une puce M1 minimum. Cette mise à jour marque la première étape importante dans l'intégration de l'IA générative maison, offrant une nouvelle expérience autour de Siri (en attendant sa révolution l'an prochain) et une gamme de capacités supplémentaires alimentées par l'apprentissage automatique sur l'appareil et de grands modèles de langage. Mais, comme vous vous en doutez, tout le monde n'y a pas droit.

Une mise à jour très importante

Cette mise à jour est donc qualifiée de "première vague" de fonctionnalités Apple Intelligence. Parmi les nouveautés figurent des outils d'écriture améliorés pour réécrire, résumer et relire un texte, ainsi qu'une nouvelle interface utilisateur Siri. Les utilisateurs peuvent également s'attendre à des résumés de notifications pour diverses applications, notamment Messages et Mail, ainsi qu'à un nouvel outil « Gomme » dans l'application Photos, qui permet de supprimer les éléments indésirables des images à l'aide de l'IA générative.

Toutefois, certaines des fonctionnalités les plus avancées d'Apple Intelligence seront déployées dans des mises à jour ultérieures. iOS 18.2, attendu en décembre, introduira la prise en charge de ChatGPT, Image Playground et Genmoji pour la création d'emoji personnalisés. La refonte complète de Siri, qui promet un contrôle plus précis des apps et des réponses personnalisées en prenant en compte le contexte, est prévue pour début 2025.



Après les américains, la première partie des outils d'IA sera prochainement disponible dans les pays anglophones, puis en avril 2025, pour les européens. Encore 6 mois d’attente pour la France.



Outre l'IA, les utilisateurs trouveront quelques évolutions marquantes comme l'enregistrement des appels téléphoniques ou encore la détection de l'apnée du sommeil pour les Apple Watch récentes.

L’application Photos bénéficie également d'une recherche en langage naturel pour des recherches précises dans les photos et vidéos, ainsi que d'un outil de retouche pour supprimer des éléments indésirables. La fonction Souvenirs permet aux utilisateurs de créer des films à partir de photos et vidéos en fonction de thèmes décrits.

La liste des nouveautés d'iOS 18.1

Voici les principales nouveautés de la mise à jour iOS 18.1, dont une partie qui ne sont pas liées à l'IA (et donc disponible pour nous autres) :

Nouveaux boutons dans le Centre de Contrôle : Des boutons distincts pour Satellite et AirDrop ont été ajoutés pour un accès plus rapide. Réinitialiser le Centre de Contrôle : Les utilisateurs peuvent désormais réinitialiser la disposition personnalisée du Centre de Contrôle à son état par défaut en un seul clic. Selfies avec le Contrôle de l'Appareil Photo : Les utilisateurs peuvent passer à la caméra frontale en balayant le bouton de Contrôle de l'Appareil Photo, sans toucher l'écran. Partage de chansons Apple Music sur TikTok : Les morceaux d'Apple Music peuvent désormais être partagés directement sur TikTok. Détection de l'apnée du sommeil : Les Apple Watch Series 10 et Ultra 2 peuvent détecter l'apnée du sommeil et les troubles respiratoires, avec des alertes après avoir recueilli 10 jours de données. Correction et réécriture de texte : Une nouvelle fonction de Correction des écrits offre des suggestions pour l'orthographe et la grammaire, tandis que l'outil Réécrire permet de modifier le ton de vos messages. Résumé des longs e-mails : Une nouvelle fonctionnalité résume les e-mails longs pour aider à prioriser les réponses. Siri pour l'assistance aux produits Apple : Siri peut désormais répondre à des questions sur les appareils Apple, localiser des paramètres et fournir des tutoriels. Réponses intelligentes : iOS 18.1 propose des réponses contextuellement adaptées pour les e-mails et les messages, simplifiant ainsi la communication. Résumé des discussions de groupe : Résume les notifications des messages de groupe directement sur l'écran de verrouillage pour éviter la surcharge de notifications. Films souvenirs : La fonction Memory Movie crée automatiquement de petits films à partir de photos et de musique en fonction d'une description succincte. Suppression d'objets des photos : L'outil Gomme permet de retirer facilement des objets indésirables des images en quelques clics. Résumé des transcriptions audio : Les enregistrements longs peuvent maintenant être transcrits et résumés pour une révision plus facile. Réduction des interruptions : Une nouvelle fonctionnalité du Mode Concentration filtre intelligemment les notifications, affichant uniquement les plus importantes. Enregistrement des appels : Les utilisateurs peuvent maintenant enregistrer les appels téléphoniques, avec les enregistrements stockés dans l'application Notes, incluant des transcriptions et des résumés. Résumé des articles web : Le mode lecteur de Safari permet désormais de résumer les longs articles web. Rapports Apple Intelligence : Les utilisateurs peuvent exporter un rapport sur l'activité d'Apple Intelligence sur leur appareil pour comprendre comment l'IA améliore leur expérience.

Protection de la vie privée selon Apple

Apple se targue d'une protection de la vie privée largement au-dessus :

Conçue pour protéger la vie privée des utilisateurs à chaque étape, Apple Intelligence utilise le traitement sur l'appareil, ce qui signifie que de nombreux modèles qui l'alimentent s'exécutent entièrement sur l'appareil. Pour les requêtes nécessitant une plus grande puissance de traitement, Private Cloud Compute étend la confidentialité et la sécurité des appareils Apple au cloud pour débloquer encore plus d'intelligence. Lors de l'utilisation de Private Cloud Compute, les données des utilisateurs ne sont jamais stockées ou partagées avec Apple ; elles ne sont utilisées que pour répondre à leur demande. Pour la première fois dans l'industrie, des experts indépendants peuvent inspecter le code qui s'exécute sur les serveurs en silicium d'Apple afin de vérifier en permanence cette promesse de confidentialité - une avancée extraordinaire pour la confidentialité dans l'IA.

Les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou non l'intégration de ChatGPT, qui est disponible dans le cadre de l'utilisation de Siri, des outils d'écriture ou de l'intelligence visuelle avec Camera Control. Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à ChatGPT sans créer de compte, et des protections de la vie privée sont intégrées - leurs adresses IP sont masquées et OpenAI ne stocke pas les requêtes. Pour ceux qui choisissent de connecter leur compte, les politiques d'utilisation des données d'OpenAI s'appliquent.

Comment télécharger iOS 18.1

A vous de jouer désormais, la mise à jour est gratuite et disponible dès à présent depuis l'application Réglages de votre appareil. Rendez-vous dans "Général" -> "Mise à jour logicielle".



Pensez à réaliser une sauvegarde juste avant, on ne sait jamais ce qui peut (mal) se passer.



Faites-nous vos retours dans les commentaires.