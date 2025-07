iPadOS 26 : Apple a enfin trouvé la bonne formule avec son multitâche

Cette fois, c'est peut-être la bonne ! Avec iPadOS 26, Apple propose un tout nouveau multitâche sur iPad qui révolutionne l'expérience utilisateur. Terminé l'approche classique ou encore Stage Manager, voici une nouvelle manière de travailler et de se divertir sur iPad, fortement inspirée du Mac.

iPadOS 26 : enfin un multitâche à la hauteur

Après des années de tâtonnements, d’expérimentations parfois bancales et de systèmes jamais vraiment convaincants, Apple semble avoir trouvé la bonne formule pour le multitâche sur iPad. Avec iPadOS 26, l’iPad adopte enfin une approche plus fluide, plus souple et résolument plus proche de macOS. Et pour une fois, cela fonctionne.

Un forte inspiration de macOS

Sur cette nouvelle version, le multitâche devient un véritable outil de productivité. Il est désormais possible de redimensionner librement les fenêtres sous n’importe quelle forme, offrant une flexibilité jamais vue auparavant sur iPad. Il suffit de glisser son doigt depuis le coin inférieur droit vers le centre de l’écran (ou ailleurs) pour ajuster la taille de la fenêtre. Un geste naturel, intuitif, et surtout parfaitement fluide.

Apple a également intégré les trois icônes bien connues des utilisateurs Mac : le bouton rouge pour fermer la fenêtre, le jaune pour la masquer temporairement et le vert pour l’agrandir. Un appui prolongé sur ce dernier permet aussi de repositionner et redimensionner la fenêtre en un clin d’œil, rappelant encore une fois les codes familiers de macOS.

Autre ajout marquant : un simple glissement vers le bas depuis le haut de l’écran affiche une barre de menu semblable à celle d’un Mac, avec des options comme “Fichier”, “Édition”, “Présentation”, “Format”, etc. Un changement subtil mais puissant, qui transforme l’expérience utilisateur et donne accès à des fonctionnalités bien plus rapidement.

Possible de l'activer et de le désactiver à tout moment

À noter qu’il est possible depuis un raccourci ou le centre de contrôle d'activer/désactiver en une seconde le multitâche "libre" pour revenir à une expérience classique. Cela peut être pratique pour ceux qui aiment le multitâche lors du travail, mais qui préfèrent la navigation classique pour les sessions de divertissement. Sinon, vous pouvez choisir d'avoir une seule app à la fois ou Stage Manager, comme avant. Il y a trois options multitâches en tout.

Notre avis

Même si on n’est pas encore au niveau d’un Mac, cette approche repensée du multitâche donne enfin à l’iPad l’élan qu’il lui manquait. Elle pourrait convaincre de nouveaux utilisateurs de basculer vers une utilisation 100 % iPad, pour tout faire, partout, sans compromis.