Apple explique pourquoi le vrai multitâche de l’iPad a mis 15 ans à arriver

C'est probablement la plus grosse annonce de la WWDC 25. Avec iPadOS 26, Apple a dévoilé une nouvelle interface multitâche permettant de gérer plusieurs fenêtres d’applications redimensionnables et superposables, à l’image de macOS. Dans une interview avec Ars Technica, Craig Federighi, responsable logiciel d’Apple, a expliqué les raisons de cet immense retard. Entre solutions bancales et tentatives incompréhensibles, Apple nous avait longtemps promis le multitâche avant de finalement s'inspirer de macOS.

Un peu de vérité et un peu de mauvaise foi

Dans les années 2010, les premiers iPads souffraient de limitations matérielles, manquant de puissance pour un multitâche fluide tout en maintenant la réactivité essentielle de l’interface tactile. « Si vous touchez l’écran et que ça ne répond pas instantanément, le modèle d’interaction est rompu », a déclaré Federighi. Les applications n’étaient pas non plus conçues pour un redimensionnement dynamique, il a fallu attendre 2016 et l'auto-layout pour que les développeurs puissent prévoir des interfaces adaptables, et le matériel initial ne pouvait pas gérer plusieurs fenêtres avec une réactivité parfaite.

Le lancement de Stage Manager en 2022 a été difficile, limité aux iPads haut de gamme pour garantir une performance fluide avec huit applications, ce qui a frustré les utilisateurs d’anciens modèles. Avec des iPad Pro désormais aussi puissants que des Macs, ces obstacles ont disparu. Des écrans plus grands, une utilisation accrue du trackpad/clavier (merci le formidable Magic Keyboard de l'iPad Pro M4) et l’évolution des besoins des utilisateurs ont permis un multitâche de type Mac tout en préservant l’essence de l’iPad.



Pour iPadOS 26, Apple a privilégié l’accessibilité, rendant le multitâche disponible sur tous les iPads compatibles, bien que les modèles plus anciens soient limités à quatre applications ouvertes, contre davantage pour les plus récents. L’interface adopte des éléments de style Mac, comme les boutons de contrôle de fenêtre (le fameux trio tricolore) et les barres de menus, avec un traitement en arrière-plan limité à des tâches comme les transferts de fichiers pour préserver l’identité de l’iPad. C'est aussi un moyen de maintenir des frontières étanches et de vendre à la fois des iPad et des Mac. Il aurait "suffit" de lancer un iPad sous MacOS pour contenter tout le monde.

Federighi a ajouté :

Nous avons convergé le design là où cela avait du sens, comme pour les boutons de contrôle des fenêtres, pour plus de familiarité, mais l’iPad reste l’iPad là où c’est nécessaire.

Stage Manager demeure une option aux côtés du nouveau système, et l’interface classique à une seule application est conservée pour ceux qui préfèrent la simplicité. Comme expliqué en début de semaine, iPadOS 26 dispose de 3 options de multitâche.



Cette évolution positionne l’iPad, notamment le modèle de base à 409 €, comme une alternative plus crédible aux ordinateurs portables. iPadOS 26 est en bêta pour développeurs, avec une bêta publique le mois prochain et une sortie officielle prévue cet automne. Que pensez-vous de ces améliorations du multitâche ? Bien plus intéressant que le design Liquid Glass, non ?