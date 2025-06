Apple explique pourquoi l'IA ne sait pas vraiment raisonner

1 com

Les récents modèles d'IA qui prétendent "raisonner" ne feraient qu'imiter la réflexion selon une nouvelle étude d'Apple Machine Learning Research, publiée quelques jours seulement avant la WWDC 2025. Cette recherche remet en question les affirmations des géants de l'IA sur les capacités de raisonnement réelles de leurs systèmes.

Des tests révélateurs avec des puzzles contrôlés

Plutôt que d'utiliser des benchmarks mathématiques classiques souvent biaisés, les chercheurs d'Apple ont conçu des environnements de puzzles contrôlables comme les Tours de Hanoï ou la traversée de rivière. Cette approche permet d'analyser précisément les processus de "réflexion" des modèles et leurs réponses finales selon différents niveaux de complexité.

Les résultats sont sans appel : tous les modèles testés, incluant o3-mini d'OpenAI, DeepSeek-R1 et Claude 3.7 Sonnet, s'effondrent complètement au-delà de certains seuils de complexité. Plus surprenant encore, ces modèles réduisent paradoxalement leurs efforts de réflexion quand les problèmes deviennent plus complexes, suggérant des limitations fondamentales plutôt que des contraintes de ressources.

L'illusion du raisonnement dévoilée

L'étude révèle trois régimes de performance distincts : les modèles standards surpassent étonnamment les modèles "raisonnants" sur les tâches simples, ces derniers montrent des avantages sur la complexité moyenne, puis les deux approches échouent totalement sur les défis complexes.

Même lorsque les chercheurs fournissaient l'algorithme complet de résolution, les modèles échouaient aux mêmes points de complexité. Cela démontre que la limitation ne réside pas dans la stratégie de résolution, mais dans l'exécution logique de base. Les modèles montrent également des incohérences troublantes, réussissant parfois des problèmes nécessitant plus de 100 mouvements tout en échouant sur des puzzles simples de 11 mouvements seulement.

Cette publication intervient stratégiquement avant la WWDC, où Apple devrait selon Bloomberg limiter sa présentation IA au profit de nouvelles fonctionnalités logicielles, confirmant une approche plus mesurée face aux promesses parfois excessives de l'intelligence artificielle.



