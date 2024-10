Apple explique pourquoi elle a abandonné la Beats Pill avant de la relancer

Le mois dernier, Apple a lancé la nouvelle version de la très populaire Beats Pill. Après l'abandon de l'enceinte portable en 2022, sans aucune explication, la filiale Beats est allée de l'avant et a sorti ce qui est sans doute le meilleur modèle du marché. Mais pourquoi avoir arrêté la vente de l'appareil pendant deux ans ?

Apple a pris son temps

Alors que ces dernières années les amateurs de musique en plein air ont certainement jeté leur dévolu sur des enceintes de chez Sonos, Bose ou JBL, ils ont de nouveau désormais une offre de choix chez Beats.

Dans une interview accordée à Wallpaper, Oliver Schusser, vice-président d'Apple, a expliqué pourquoi la société a décidé d'arrêter complètement la gamme Beats Pill avant de la ressusciter.



Selon Schusser, la marque appartenant à Apple depuis 2014 s'était fixée comme objectif premier de réinventer la gamme de casques Beats; les haut-parleurs allaient donc devoir attendre. En effet, nous avons eu droit à un paquet de nouveaux produits Beats récemment comme les écouteurs Solo Buds pas chers, les Studio Buds+, les Fit Pro ou encore le casque Studio Pro.

Nous avons décidé de nous concentrer d'abord sur cette question avant de nous attaquer à la Pill. Nous voulions faire quelque chose de spécial avec la pilule, la réarchitecturer complètement et la réimaginer. Il ne s'agissait pas de remplacer une ou deux choses. Il s'agit d'un produit entièrement nouveau, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Un pari gagnant puisque la nouvelle Beats Pill bénéficie d'une meilleure qualité sonore, est plus légère et plus petite, dispose d'un port USB-C, du Bluetooth, d'une autonomie de 24 heures et d'un appairage rapide avec l'iPhone (et Android). Le tout pour un prix encore plus doux de 169 €.



