La marque Beats vient de lancer une vague de promotions sur plusieurs modèles de casques et d'écouteurs, à la fois disponibles chez Apple et chez les revendeurs tiers comme Amazon. Le plus intéressant reste probablement le cas des écouteurs Studio Buds, en version standard et "+". Pour mémoire, Beats est une filiale d'Apple depuis son rachat pour 3 milliards.

Une promotion sur les Beats Studio Buds+

Depuis le lancement des Studio Buds+ en juin 2023, Apple vend les Studio Buds classiques à 149 €, les Studios Buds+ étant affichés à 199 €. C'est pratiquement 100 € de moins que les AirPods Pro 2 d'Apple pourtant très proches, ou encore 20 € de moins que les AirPods 3, malgré des capacités supplémentaires.



Mais avec la réduction du jour, c'est une affaire à ne pas manquer.

Les atouts des Beats Studio Buds+

Voici les principales nouveautés des écouteurs Studio Buds+ :

Plusieurs coloris dont une nouvelle option transparente

Une autonomie jusqu'à 36 heures avec l'étui de charge USB-C inclus

Des microphones 3x plus grands que la version précédente

Une réduction active du bruit jusqu'à 1,6× plus efficace (entre les AirPods Pro 1 et AirPods Pro 2)

Des embouts silicones en quatre taille dont la nouvelle XS

Compatibilité améliorée avec Android (association express, basculement auto, localiser, etc)

Un look différent des AirPods

Le reste ne change pas par rapport aux Studio Buds classiques :

Un design compact et sans tige

Un son percutant

Le mode Transparence

La compatibilité Spatial Audio

L'appairage facile avec les produits de la marque

Acheter les Studio Buds au meilleur prix

Les écouteurs "+" de Beats sont habituellement vendus au prix de 199,95 € en France sur l'Apple Store et en magasins Apple. Mais on le trouve en ce moment à 179 € sur Amazon, alors que les AirPods Pro 2 oscillent entre 239 euros et 279 euros.



Si vous avez un budget plus serré, les Studio Buds classiques sont à 129 € seulement, également sur Amazon.

