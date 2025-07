Les Powerbeats Pro 2 sont enfin en promotion (- 22%)

Les Powerbeats Pro 2, lancés en février 2025, sont déjà en promotion à 235 € au lieu de 299,95 €, une occasion à ne pas manquer ! Ces écouteurs sans fil, conçus pour les sportifs, allient performance audio et fonctionnalités inédites, avec une intégration parfaite dans l’écosystème Apple.

Nouveautés et atouts des Powerbeats Pro 2

Si vous cherchez des écouteurs sans fil pour le sport et / ou pour le style, voici les avantages des Powerbeats Pro 2 qu'on a listé dans notre test :

Réduction active du bruit (ANC) avec mode Transparence et audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête, optimisé pour le Vision Pro d’Apple.

avec mode Transparence et audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête, optimisé pour le Vision Pro d’Apple. Puce H2 : Améliore l’efficacité énergétique, l’appairage en un geste, le basculement automatique entre appareils, Siri mains libres et la compatibilité avec Localiser.

: Améliore l’efficacité énergétique, l’appairage en un geste, le basculement automatique entre appareils, Siri mains libres et la compatibilité avec Localiser. Suivi de la fréquence cardiaque : Une première pour un produit audio Apple, avec des capteurs optiques mesurant plus de 100 fois par seconde, synchronisés avec des apps comme Nike Run Club ou l’application Santé.

: Une première pour un produit audio Apple, avec des capteurs optiques mesurant plus de 100 fois par seconde, synchronisés avec des apps comme Nike Run Club ou l’application Santé. Design repensé : Arceau 50 % plus petit en alliage nickel-titane pour plus de confort, poids réduit de 20 %, certification IPX4 (résistance à l’eau et à la sueur) et cinq tailles d’embouts.

: Arceau 50 % plus petit en alliage nickel-titane pour plus de confort, poids réduit de 20 %, certification IPX4 (résistance à l’eau et à la sueur) et cinq tailles d’embouts. Autonomie boostée : Jusqu’à 10 heures par écouteur et 45 heures avec le boîtier, 33 % plus compact, compatible charge sans fil Qi et USB-C.

: Jusqu’à 10 heures par écouteur et 45 heures avec le boîtier, 33 % plus compact, compatible charge sans fil Qi et USB-C. Qualité audio supérieure : Nouvelle architecture acoustique avec transducteur à double couche, égalisation adaptative et compatibilité audio sans perte.

: Nouvelle architecture acoustique avec transducteur à double couche, égalisation adaptative et compatibilité audio sans perte. Commandes intuitives : Boutons tactiles personnalisables et trois microphones avec algorithmes avancés pour des appels clairs.

Acheter les Powerbeats Pro au meilleur prix

Disponibles en quatre couleurs (Orange électrique, Ultraviolet, Noir obsidienne, Sable), les Powerbeats Pro 2 sont actuellement à 235 €, le moment idéal pour s’équiper d’écouteurs taillés pour le sport et l’écosystème Apple !

Acheter les Powerbeats Pro 2 à 235€ sur Amazon au lieu de 299€

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.