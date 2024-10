Une promotion pour la terrible Beats Pill 2024 !

L'idée cadeau du jour s'appelle Beats Pill ! La dernière petite enceinte portable de la filiale d'Apple voit son prix baisser pour la première fois ! Au lieu de 169 €, vous pouvez vous faire plaisir pour seulement 139 € sur Amazon. La firme américaine profite du second Prime Day de l'année pour casser les prix.

La Beats Pill 2024 est disponible

La Beats Pill avait fait son grand retour cet été, après des années d'absence. La version 2024 de la petite enceinte nomade offre une autonomie impressionnante de 24 heures, idéale pour des sessions d'écoute prolongées en extérieur. Le modèle est équipé d'un nouveau boomer ovale conçu pour des basses plus profondes et un son plus puissant que la version précédente, une amélioration notable pour les amateurs de qualité audio. Idem pour les aigus, qui sont plus clairs pour un meilleur équilibre général. Notre test l'avait confirmé, le son de la nouvelle Pill est impressionnant, compte tenu de sa taille, et met la concurrence KO, dont l'excellente Sonos Move.

Avec son indice de protection IP67, l'enceinte est résistante à l'eau et à la poussière, ce qui en fait un compagnon parfait pour des sorties à la plage ou au bord de la piscine. En gros, elle ne craint rien, ni personnE.

La Beats Pill 2024 est également compatible avec l'audio haute résolution en format Lossless, mais uniquement via une connexion USB-C à des appareils compatibles comme les MacBook ou les iPhone 15 et supérieur. Elle permet également de recharger d'autres appareils via charge inversée USB-C.

Facile à jumeler sur iOS et Android (un plus par rapport aux produits Apple standards), et compatible avec l'application Localiser en cas de perte, l'enceinte est disponible en trois coloris : noir mat, rouge flamboyant et champagne.

Acheter la Beats Pill à prix cassé

Pour moins de 170€, vous ne trouverez pas de meilleur rapport qualité prix sur le marché. Un son équilibré et de qualité, une autonomie record et un design iconique, que demander de plus ? Une baisse de prix ? Elle est là !



Vous pouvez l'acheter dès maintenant en noir mat à 139 € seulement sur Amazon. La version rouge demande quelques euros de plus.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.