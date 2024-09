La nouvelle enceinte Beats Pill 2024 est plus performante et moins chère

L'enceinte Beats Pill est de retour, avec un intérieur complètement repensé, une protection contre l'eau et la poussière, ainsi un prix plus doux. Sans oublier la possibilité d'écouter du son sans perte via un câble.



La nouvelle version de l'enceinte Bluetooth est disponible en précommande dès aujourd'hui au prix de 169,95 €.

Le retour de la pilule !

Début 2022, Beats a abandonné la Pill+, la dernière enceinte portable de la société. Avant cela, la marque proposait une série d'enceintes nomades, notamment les modèles Pill et Pill XL. Le dernier modèle avait été introduit en 2015.



Dix ans plus tard, ou presque, Beats a réintroduit son enceinte Pill avec un nouveau design qui a été repensé de l'intérieur.

Poids de 680 grammes.

Dimensions de 22 cm de long et 7 cm de profondeur/hauteur.

Le premier changement que vous remarquerez probablement est l'inclinaison de 20 degrés vers le haut de la nouvelle Beats Pill, qui, selon la société, améliore la projection du son. Beats promet "un son plus puissant, qui remplit la pièce, des basses plus importantes et une tonalité améliorée" grâce à un nouveau combo woofer et tweeter qui devrait également minimiser la distorsion.

Sécurisé dans une coque dédiée pour augmenter sa stabilité et réduire les distorsions, le nouveau tweeter offre des aigus clairs et des tonalités moyennes riches. Cela permet au boomer de se concentrer sur sa mission première : émettre des basses profondes et des moyennes fréquences plus graves.

Le nouveau boomber déplace 90 % d'air en plus, assurant une force sans précédent.

Les aimants néodymes réinventés augmentent le volume d'air déplacé pour fournir une force moteur 28 % supérieurenote de bas de page3.

Pour ne rien gâcher, la nouvelle Pill est 10 % plus légère que la Pill+ et s'accompagne d'une lanière amovible pour le transport. L'enceinte est également certifiée IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau, ce qui devrait suffire à protéger l'appareil lors des virer à la plage, à la piscine et autre. Pensez simplement au voisinage, tout le monde n'aime pas avoir la musique à fond...



En tout cas, les premiers tests font état d'une qualité sonore améliorée avec des basses plus profondes, des aigus plus clairs et une immersion impressionnante pour une si petite enceinte.

Comme pour les modèles précédents, et à la manière des HomePod d'Apple, il est possible de synchroniser deux haut-parleurs Pill pour obtenir un son plus puissant. La société vous donne le choix entre le mode Amplification, qui est plus fort, et le mode Stéréo, qui divise les canaux gauche et droit. Beats explique qu'elle a amélioré les capacités de haut-parleur de la Pill, principalement grâce à son algorithme d'apprentissage du bruit. En luttant contre les bruits ambiants, la petite enceinte est mieux disposée à vous faire entendre lors des appels. Oui, elle est doté d'un microphone.



Pour le reste, la Pill 2024 dispose toujours de commandes sur l'appareil pour la musique, le volume, l'appairage et l'alimentation. Le dispositif se charge désormais via USB-C, une connexion filaire qui peut également être utilisée pour charger votre téléphone à partir de la batterie de l'enceinte ou pour envoyer du son sans perte (Lossless) à partir d'un ordinateur portable ou d'un autre appareil.

Côté autonomie, l'enceinte est capable de fonctionner pendant 24 heures, et il existe une fonction Fast Fuel qui vous permet de bénéficier de deux heures d'utilisation en 10 minutes. L'appairage en une touche est disponible sur iOS et Android, et la compatibilité avec les fonctions Localiser et Localiser mon appareil est assurée en cas de besoin.

Acheter la nouvelle Beats Pill

La nouvelle Beats Pill est disponible en précommande dès aujourd'hui en noir, rouge et or au prix de 169,95 € sur la boutique Beats. La marque appartenant à Apple depuis 2014 indique qu'elle commencera à expédier le haut-parleur le 27 juin. Si vous voulez notre avis, c'est un tueur de Sonos Move et autre JBL Charge cette nouvelle Pill !