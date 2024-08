Une nouvelle enceinte Beats Pill enregistrée dans la base de la FCC (màj)

Avant le lancement d’un nouveau produit, Apple doit obtenir l’approbation de la FCC aux États-Unis. Il s’agit d’une étape indispensable avant la commercialisation. Une récente observation indique que la nouvelle enceinte Beats en forme de pilule récemment aperçu dans les mains de LeBron James a été enregistré, ce qui sous-entend une commercialisation imminente aux États-Unis et dans le reste du monde !



La NCC (National Communications Commission) taïwanaise vient de donner son feu vert à la nouvelle enceinte Beats Pill. La Beats Pill approuvée à Taïwan porte le même numéro de modèle A3211 avec un port USB-C.



: Beats a lancé la nouvelle Pill 2024 !

Une nouveauté Beats en approche

Une nouvelle enceinte Beats vient d’être répertoriée dans la base de données de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, ce qui suggère un lancement imminent de ce produit très attendu par les fidèles de la marque Beats. Même si Apple n’a pas encore partagé de détails spécifiques sur cette nouvelle enceinte, les informations disponibles permettent déjà de se faire une idée de ce qui pourrait bientôt être annoncé.



Le design de cette enceinte va reprendre la forme emblématique en pilule, rappelant le modèle Beats Pill qui a été abandonné en 2022. Cette forme compacte et facilement transportable avait séduit de nombreux utilisateurs par le passé.

Selon les images divulguées dans une récente bêta d’iOS, cette nouvelle enceinte sera disponible en trois couleurs : or, rouge et noir. Ce choix de couleurs classiques mais élégantes devrait plaire à un large public qui aura des options pour différents styles et préférences.



Les dépôts de la FCC précèdent généralement le lancement officiel de quelques semaines, ce qui laisse penser que cette nouvelle enceinte pourrait être disponible dès le mois de juin. Cette stratégie de dépôt et de lancement rapide n’est pas nouvelle pour Apple, l’entreprise aime garder le suspense jusqu’au dernier moment.



La popularité de cette enceinte est déjà en pleine expansion, ayant été vue récemment dans les mains de célébrités telles que Kim Kardashian, LeBron James, Daniel Ricciardo et Lionel Messi. Apple privilégie toujours ce type de collaboration avec les artistes, influenceurs et sportifs qui sont les plus suivis par les paparazzis. C’est un coup de communication à quelques semaines du lancement officiel !



En ce qui concerne les améliorations, cette nouvelle enceinte Beats devrait offrir une meilleure qualité sonore par rapport aux modèles précédents. Des rumeurs indiquent qu’elle sera équipée de la puce H1, d’un port USB-C et qu’elle bénéficiera d’une autonomie améliorée.



