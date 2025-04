Apple lance des câbles de charge Beats colorés et tressés

1 com

Beats dévoile aujourd'hui sa toute première collection de câbles de charge tressés, disponibles en plusieurs couleurs et formats. Ces nouveaux accessoires, commercialisés à partir de 24,95€, sont déjà disponibles à la commande sur l'Apple Store en ligne et arriveront en boutiques physiques dès le 17 avril. Une nouvelle étape pour la marque qui, après avoir lancé des coques pour iPhone fin 2024, poursuit son expansion au-delà des casques et enceintes.

Des câbles tressés pour tous les usages

La nouvelle gamme de câbles Beats se décline en trois types de connectiques pour répondre à tous les besoins : USB-C vers USB-C, USB-A vers USB-C et USB-C vers Lightning. Tous partagent un point commun : un revêtement tissé anti-nœuds qui promet une durabilité accrue et une meilleure résistance à l'usure quotidienne. Apple affirme que ces câbles ont été soumis à "des milliers d'heures de tests" et que chaque connecteur est renforcé aux points de tension habituels pour éviter les dégradations.

Les câbles sont proposés en deux longueurs - 20 cm ou 1,5 mètre - toutes deux étonnamment au même prix de 24,95€. Pour les utilisateurs intensifs, des packs de deux câbles sont également disponibles à 38,95€. C'est très cher, sachant que sur Amazon on trouve des packs de 2 câbles tressés USB-C pour MacBook, iPad et iPad à moins de 12 euros...

Côté performances, les spécifications varient selon les modèles :

Le câble USB-C vers USB-C supporte jusqu'à 60W de puissance pour une charge rapide et peut être utilisé pour la synchronisation, l'audio, CarPlay et le transfert de données en USB 2.0.

Le câble USB-A vers USB-C se limite à 15W pour la charge rapide de certains appareils Apple, avec des transferts également en USB 2.0.

Le câble USB-C vers Lightning permet la charge rapide sur les appareils iOS et iPadOS compatibles équipés d'un port Lightning.

Une palette de couleurs pour se démarquer

L'aspect esthétique n'a pas été négligé, avec quatre coloris qui reflètent l'identité visuelle de Beats : Noir Intense (Bolt Black), Gris Éclair (Surge Stone), Bleu Nitro (Nitro Navy) et Rouge Flash (Rapid Red). Toutefois, toutes les combinaisons ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs.

Les câbles de 1,5 mètre USB-C vers USB-C sont les plus complets avec l'ensemble des quatre teintes. Les versions USB-A vers USB-C et USB-C vers Lightning en Rouge Flash ne seront disponibles que cet été. Quant aux modèles plus courts de 20 cm et aux packs de deux câbles, ils ne sont proposés qu'en Noir Intense.

Pour marquer ce lancement, Beats a ressuscité ses mascottes emblématiques, les "Pill People", dans une publicité humoristique avec les voix des comédiens Ben Marshall, Desi Banks et Megan Stalter. Une campagne qui cible clairement un public jeune et branché, traditionnellement attiré par les produits Beats.

Ces nouveaux accessoires s'inscrivent dans une stratégie plus large de diversification pour la marque rachetée par Apple en 2014, qui étend progressivement son catalogue au-delà de l'audio, comme avec les coques Beats sorties en même temps que l'iPhone 16. Un moyen pour Apple d'exploiter la popularité et l'image distinctive de Beats pour concurrencer les accessoiristes tiers, tout en proposant des produits officiels à des prix bien trop élevés par rapport à la concurrence.

