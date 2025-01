La fiche technique des Powerbeats Pro 2 d'Apple publiée sur FCC et BIS

Près de six ans après le lancement des Powerbeats Pro originaux, la filiale Beats d'Apple a confirmé le lancement des Powerbeats Pro 2 pour 2025. Avant leur sortie officielle, ces écouteurs sans fil sont apparus sur les sites Web de certification de la FCC américaine et du BIS indien, offrant quelques informations sur leurs spécifications techniques.

Pas de surprise pour les Powerbeats Pro 2

Comme l'a déniché 91Mobiles, voici la fiche technique des Powerbeats Pro 2 (selon la FCC) :

ID FCC : les Powerbeats Pro 2 ont été répertoriés avec les ID BCGA3157, BCGA3158 et BCGA3160.

: les Powerbeats Pro 2 ont été répertoriés avec les ID BCGA3157, BCGA3158 et BCGA3160. Numéros de modèle : les numéros de modèle correspondants sont A3157, A3158 et A3160. A3158 pourrait être pour les écouteurs gauches et A3157 pour les écouteurs droits.

: les numéros de modèle correspondants sont A3157, A3158 et A3160. A3158 pourrait être pour les écouteurs gauches et A3157 pour les écouteurs droits. Fabrication : conçus aux États-Unis, assemblés au Vietnam.

: conçus aux États-Unis, assemblés au Vietnam. Compatibilité : prend en charge les plateformes iOS et Android.

: prend en charge les plateformes iOS et Android. Bluetooth : utilise Bluetooth Low Energy, fonctionnant dans la plage de fréquences de 2 400 MHz à 2 483,5 MHz.

: utilise Bluetooth Low Energy, fonctionnant dans la plage de fréquences de 2 400 MHz à 2 483,5 MHz. Connectivité : manque de capacité de transmission simultanée, ce qui suggère qu'il n'y a pas de prise en charge des fonctionnalités de connexion multiple comme celles des AirPods Pro 2, qui peuvent basculer de manière transparente entre les appareils Apple.

Du côté de la BIS, on retrouve les mêmes numéros de modèle A3157 et A3158, confirmant le lancement du produit en Inde. Le modèle original a été introduit dans le pays de Gandhi bien plus tard que son lancement mondial avec un prix de 28 900 roupies. A priori, les Powerbeats Pro 2 seront lancés sur tous les marché en même temps.

Tout sur les Powerbeats Pro 2

Outre la fiche technique brute, nous avons déjà eu droit à plusieurs indices sur les fonctionnalités et le design des Powerbeats Pro 2 :

Conception : un teaser Instagram de Beats en septembre présentait la star du baseball Shohei Ohtani portant les écouteurs, mettant en valeur les crochets d'oreille pour un ajustement sûr. La conception semble offrir un châssis plus fin, ce qui les rend potentiellement plus légers.

: un teaser Instagram de Beats en septembre présentait la star du baseball Shohei Ohtani portant les écouteurs, mettant en valeur les crochets d'oreille pour un ajustement sûr. La conception semble offrir un châssis plus fin, ce qui les rend potentiellement plus légers. Couleurs : Beats a prévu des options de couleur blanche et noire des écouteurs, et probablement au moins deux versions plus épicées, comme du orange et du violet.

: Beats a prévu des options de couleur blanche et noire des écouteurs, et probablement au moins deux versions plus épicées, comme du orange et du violet. Santé : il y a des spéculations sur l'inclusion d'un capteur de surveillance de la fréquence cardiaque, qui s'activerait pendant les séances d'entraînement.

: il y a des spéculations sur l'inclusion d'un capteur de surveillance de la fréquence cardiaque, qui s'activerait pendant les séances d'entraînement. Informations supplémentaires : les fonctionnalités attendues incluent la suppression active du bruit (ANC), l'audio spatial, le mode transparence et un boîtier plus fin avec un port de charge USB-C, conformément aux réglementations de l'UE sur les ports de charge.

Voici donc ce qu'il faut attendre des Powerbeats Pro 2, une version largement améliorée et qui, selon le prix, pourrait faire mal à la concurrence, AirPods Pro inclus.