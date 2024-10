Vision Pro : Apple a augmenté l’autonomie en lecture vidéo sur la fiche technique

Lors de sa présentation à la WWDC 2023, l’Apple Vision Pro a globalement été une bonne surprise. On retrouve des fonctionnalités innovantes, un système d’exploitation prometteur et des accords intéressants comme celui avec Disney. Toutefois, ce qui a déçu, c’est l’autonomie de l’ordinateur spatial, Apple a promis 2 heures en utilisation globale et en lecture vidéo. Avec l’annonce officielle de lancement, le géant californien a revu à la hausse l’autonomie de lecture vidéo suite à plusieurs tests en interne.

Le Vision Pro aura une meilleure autonomie que prévu

Apple a récemment mis à jour les informations concernant le Vision Pro, la firme de Cupertino a annoncé une légère amélioration de l’autonomie de la batterie. Cette mise à jour visible sur le site en version US intervient en pleine journée d’annonce de précommande et de lancement du Vision Pro.

Autonomie de la batterie du Vision Pro : quels changements ?

La première annonce d’Apple concernant le Vision Pro indiquait une autonomie de jusqu’à 2 heures avec une batterie externe, et une utilisation possible toute la journée lorsqu’il est branché. La mise à jour récente apporte une amélioration : désormais, l’autonomie en lecture vidéo atteint jusqu’à 2,5 heures avec la batterie externe. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport aux caractéristiques initiales, cela va permettre aux utilisateurs de profiter de leurs contenus multimédias plus longtemps sans interruption.

Cette amélioration, bien que modeste, a un impact important sur l’expérience utilisateur. Les amateurs de films, de séries télévisées et de vidéos YouTube peuvent désormais regarder des contenus plus longs avant de devoir recharger leur appareil. C’est une très bonne nouvelle si vous voyagez en train, dans l’avion… Où une prise électrique n’est pas forcément disponible à côté de vous.



Le Vision Pro sera disponible en précommande exclusivement aux États-Unis à partir du 19 janvier. La date officielle de commercialisation a été fixée au 2 février, ce qui signifie que les américains pourront récupérer leur commande en Apple Store ou être livré à leur domicile à compter de cette date. Apple n’a pas indiqué si les revendeurs recevront du stock de Vision Pro.



Lors de l’annonce cet après-midi, Tim Cook a déclaré :

L’ère de l’informatique spatiale est arrivée. Apple Vision Pro est l’appareil électronique grand public le plus avancé jamais créé.

Cette déclaration audacieuse de Cook prouve l’importance du Vision Pro dans la stratégie globale d’Apple et sa vision de l’avenir de la technologie. Même si le Vision Pro est coûteux et bien au-delà des prix pratiqués chez la concurrence, Apple est convaincu que son Vision Pro va fonctionner à merveille et conquérir des millions de personnes à travers le monde.



Source