Officiel : L'Apple Vision Pro en précommande le 19 janvier, lancement le 2 février aux USA

Comme nous l’ont confirmé plusieurs rumeurs ces derniers jours, l’Apple Vision Pro sera bien lancé au cours du mois de février. Désormais, nous ne sommes plus au stade de l’indiscrétion, mais nous avançons avec des informations officielles. Apple vient de dévoiler la date de disponibilité du Vision Pro aux États-Unis !

Vous êtes aux US ? Rendez-vous le 2 février !

Apple vient d’annoncer dans un communiqué de presse sur son site US, le lancement de son tout premier casque d’informatique spatiale : l’Apple Vision Pro. Cette révolution dans le domaine de la réalité augmentée et virtuelle marque une nouvelle ère dans l’expérience utilisateur.



Ce bijou technologique sera disponible à partir du vendredi 2 février exclusivement aux US, les clients intéressés pourront se le procurer dans tous les Apple Store aux États-Unis ainsi que sur la boutique en ligne officielle d’Apple.Pour les plus impatients, les précommandes débuteront le vendredi 19 janvier à 5 heures PT. Une occasion en or pour être parmi les premiers à expérimenter cette nouvelle technologie de pointe.

Dans le communiqué de presse, Tim Cook a déclaré :

L’ère de l’informatique spatiale est arrivée. Apple Vision Pro est l’appareil électronique grand public le plus avancé jamais créé.

Le modèle avec 256 Go de stockage sera proposé à 3 499 $, il faudra ajouter en plus les taxes suivant l’État où est acheté le Vision Pro, autrement dit, le prix sera de plus 3 700 $ (voire un peu plus). Un investissement considérable qui reflète les capacités, les fonctionnalités avancées et surtout les composants très coûteux de l’appareil. Il y aura aussi un modèle à 1 To comme nous l'avions annoncé en exclusivité.



D'après le constructeur américain, les utilisateurs du Vision Pro auront accès aux jeux de l'App Store, ainsi qu'à plus de 250 titres d'Apple Arcade. Mais surtout, il y aura des jeux en 3D spécifiques !

De nouveaux jeux spatiaux, comme Game Room, What the Golf ? et Super Fruit Ninja, tirent parti des puissantes capacités d'Apple Vision Pro pour transformer l'espace autour des joueurs, offrant ainsi des expériences de jeu uniques et captivantes.

Côté cinéma, Apple annonce que plus de 150 films en 3D seront disponibles pour les utilisateurs de Vision Pro via l'application Apple TV :

Dans l'application Apple TV, les utilisateurs peuvent accéder à plus de 150 titres en 3D avec une profondeur incroyable, où qu'ils soient. Vision Pro présente également Apple Immersive Video, un nouveau format de divertissement remarquable créé par Apple qui place les utilisateurs au cœur de l'action grâce à des enregistrements 8K tridimensionnels à 180 degrés capturés avec Spatial Audio. Les utilisateurs peuvent également profiter de nouvelles expériences interactives comme Encounter Dinosaurs.

Pour une expérience encore plus personnalisée, Apple propose des verres optiques ZEISS, le standard est à 99 $, tandis que la version avec prescription est à 149 $, exclusivement aux États-Unis.

Apple Vision Pro est conçu pour offrir des performances de calcul phénoménales dans un format portable compact. Doté d'un système d'affichage révolutionnaire à ultra-haute résolution conçu à partir du silicium d'Apple, Vision Pro utilise la technologie micro-OLED pour intégrer 23 millions de pixels dans deux écrans, chacun de la taille d'un timbre-poste, avec des couleurs étendues et une gamme dynamique élevée. Cette avancée technologique, associée à des lentilles personnalisées qui offrent une netteté et une clarté incroyables, ainsi qu'à la technologie avancée Spatial Audio, permet de vivre des expériences époustouflantes.



Apple Vision Pro est également doté d'un système de suivi oculaire très performant qui utilise des caméras à grande vitesse et un anneau de LED qui projettent des motifs lumineux invisibles sur les yeux de l'utilisateur pour une saisie réactive et intuitive. Et pour aider l'utilisateur à rester en contact avec les personnes qui l'entourent, Apple a conçu une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire appelée EyeSight. Lorsqu'une personne s'approche de quelqu'un qui porte Vision Pro, l'appareil semble transparent, ce qui permet à l'utilisateur de le voir tout en affichant ses yeux. Lorsqu'un utilisateur est plongé dans un environnement ou utilise une application, EyeSight donne des indications visuelles aux autres utilisateurs sur ce sur quoi il se concentre.



L'écran révolutionnaire, les expériences audio avancées, le système de suivi oculaire haute performance et bien plus encore sont alimentés par le silicium d'Apple dans une conception unique à double puce. La puce M2 offre de puissantes performances autonomes, tandis que la toute nouvelle puce R1 traite les données provenant de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones pour garantir que le contenu semble apparaître juste devant les yeux de l'utilisateur.

Accessoires inclus

L’Apple Vision Pro sera accompagné d’un ensemble complet d’accessoires, comprenant le :

Solo Knit Band

Dual Loop Band

Un joint léger

Des coussins de joint léger

Un couvercle Apple Vision Pro

Un chiffon de polissage

Une batterie

Un câble de charge USB-C

Un adaptateur secteur USB-C

L’Apple Vision Pro est une étape majeure pour Apple et pour le secteur de la réalité virtuelle et augmentée en général. Son lancement très attendu marque le début d’une nouvelle ère dans l’informatique spatiale, promettant de repousser les frontières de notre réalité quotidienne.

