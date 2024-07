« Get Ready », voici la nouvelle publicité du Vision Pro

Alors que le Vision Pro commence sa précommande dès le 19 janvier et sera commercialisé dès le 2 janvier, Apple s’apprête à commencer ses campagnes marketing. L’objectif du géant californien est que tous les américains savent que le premier ordinateur spatial sort le 2 février. Pour cela, Apple va mettre le paquet en publicité à la télévision, dans la rue et sur internet ! L’entreprise a dévoilé cette nuit son premier spot publicitaire que vous verrez prochainement si vous regardez les chaînes de TV américaine.

Le Vision Pro partout sur les écrans aux US

Apple vient de lancer une nouvelle campagne publicitaire intitulée « Get Ready » pour son dernier produit, le Vision Pro. Cette publicité ambitieuse va commencer à être publier aux États-Unis de façon imminente, coïncidant avec l’ouverture des précommandes le 19 janvier.



Ce spot publicitaire dynamique se démarque par l’apparition de personnages issus de films et séries télévisées populaires, créant ainsi un lien immédiat avec un large éventail de consommateurs. Parmi les extraits vidéos on peut voir des extraits venant de Star Wars, Retour vers le Futur, Bob l’Éponge, Iron Man… ils captivent instantanément l’attention du spectateur qui regarde le spot publicitaire.

Extrait publicité Apple Vision Pro

La bande-son de la publicité, “Uncontrollable Urge” de Devo, est un choix judicieux. Cette musique entraînante et énergique complète parfaitement le montage rapide des extraits, ajoutant un rythme frénétique à la publicité.

Un thème central se dégage clairement de la publicité : l’idée de masquer notre visage. Les clips choisis montrent des personnages mettant un masque facial ou un casque, symbolisant à la fois la protection et la transformation. Cette métaphore astucieuse souligne la promesse du Vision Pro de révolutionner notre façon de voir et d’interagir avec le monde.



La publicité se conclut de manière marquante avec une personne enfilant le Vision Pro, suivie par le slogan percutant d’Apple : « Préparez-vous ». Ce final est un appel clair à l’action, invitant les spectateurs à se préparer à une nouvelle ère de technologie.



Cette approche publicitaire rappelle celle de la première campagne pour l’iPhone en 2007. Apple avait alors utilisé des extraits de contenus télévisuels et cinématographiques pour présenter son produit révolutionnaire. Cette stratégie, qui avait connu un succès fulgurant à l’époque, semble être un clin d’œil historique pour le lancement du Vision Pro.



La nouvelle publicité d’Apple pour le Vision Pro est une combinaison impressionnante de nostalgie, d’innovation, et de stratégie marketing astucieuse. Elle ne manquera pas d’attirer l’attention des consommateurs américains et de générer un intérêt pour les précommandes du Vision Pro.