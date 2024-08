Voici l'app CARROT Weather en 3D sur Apple Vision Pro

Comme annoncé il y a quelques semaines, CARROT Weather fera partie des applications tierces disponibles le jour du lancement du Vision Pro d'Apple, soit dès vendredi. Elle sera notamment accompagnée par Zoom vue hier soir.



Les utilisateurs pourront ainsi retrouver les fameuses prévisions météo décalées qui ont fait le succès de CARROT, mais dans un tout nouvel environnement 3D. Repensée pour visionOS, l'app gratuite affiche des informations telles que la température actuelle, les prévisions horaires et quotidiennes, les heures de lever et de coucher du soleil, les phases de la lune, la qualité de l'air, et bien plus encore, sur une seule et même vue.

CARROT débarque sur le Vision Pro

Mieux, au-delà d'une interface repensée pour avoir toutes les informations sous les yeux, CARROT Weather profite de l'Apple Vision Pro pour ajouter un globe 3D interactif qui indique les températures, la vitesse du vent et l'intensité des précipitations dans le monde entier. Le développeur de l'application, Brian Mueller, a décrit le globe comme la "fonction phare" de l'application et a déclaré que "c'est vraiment cool de pouvoir regarder un globe flottant dans votre salon".



Mais ce n'est pas tout, les utilisateurs peuvent également interagir avec le personnage CARROT, doté d'une intelligence artificielle, et jouer à des mini-jeux grâce à la barre située en bas de la fenêtre de l'application.

Lancement prévu vendredi

L'Apple Vision Pro sera lancée vendredi, et les premiers clients américains pourront donc profiter de CARROT Weather. Un abonnement est nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'application, avec des prix aux États-Unis allant de 4,99 $ à 14,99 $ par mois ou de 19,99 $ à 59,99 $ par an, en fonction du niveau choisi. En France, il faut compter 5,49 € minimum par mois, ou 21,99 € par an.



CARROT Weather sera l'une des 200+ applications optimisées pour visionOS, mais il y aura plus d'un million d'applications au format iPad accessibles. Elles n'auront juste pas le look translucide ni le raffinement des apps natives. Le lancement du 2 février ne concerne que les États-Unis, le Vision Pro arrivant plus tard dans le reste du monde.

