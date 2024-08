Seulement 196 applications visionOS natives au lancement du Vision Pro ?

Depuis le mois de juin, Apple a remué ciel et terre pour que les développeurs de son écosystème s’investissent sur l’Apple Vision Pro en développant une application native. Malheureusement, la quantité d’apps qui le seront au lancement du Vision Pro est globalement décevante, on en compterait seulement 196. La grande majorité seront des applications iPadOS upgradé pour l’utilisation sur le Vision Pro.



: Apple a indiqué que 600 applications natives seront disponibles au lancement !

Beaucoup d’apps qui ne vont pas exploiter toute la performance du Vision Pro

Le lancement du premier ordinateur spatial d’Apple va être marqué par une réponse mitigée de la part des développeurs d’applications, reflétée par un nombre relativement bas d’applications optimisées. À ce jour, l’App Store de visionOS ne compte que 196 applications spécialement conçues pour visionOS, un chiffre qui peut sembler décevant au regard des attentes.



Le Vision Pro, malgré son caractère révolutionnaire, est confronté à plusieurs défis qui semblent avoir freiné l’enthousiasme des développeurs. Parmi les raisons évoquées figurent :

Un approvisionnement limité des appareils pour les tests, dissuadant ainsi de nombreux développeurs de se lancer dans l’optimisation pour ce nouveau support.

Le prix élevé du Vision Pro, fixé à partir de 3 499 $, pose un autre obstacle. Moins d’utilisateurs à cause du prix provoque sans surprise moins d’intérêt pour les développeurs de prendre des semaines pour développer leur application visionOS.

La complexité de transformer des applications conçues pour des interfaces tactiles en applications pour la réalité mixte et virtuelle.

Un autre aspect critique de cette situation est la tension persistante entre Apple et sa communauté de développeurs, notamment en ce qui concerne les commissions et d’autres désavantages liés à l’utilisation de l’App Store. Cette situation tendue pourrait avoir influencé la décision de certains développeurs de ne pas développer pour le Vision Pro.



Le coup est d’autant plus dur que des entreprises majeures du divertissement numérique telles que YouTube, Netflix et Spotify ont choisi de ne pas développer d’applications natives pour le Vision Pro. Leur absence est inquiétante, étant donné leur position de leaders dans le secteur. Parallèlement, Meta, connu pour ses casques VR, n’a pas non plus créé d’applications spécifiques pour visionOS.



Cependant, le Vision Pro n’est pas dépourvu de soutien. Il permet l’accès à de nombreux services de streaming et applications populaires comme Disney+, ESPN, MLB, Amazon Prime Video, TikTok, Uber, CNN... De plus, quelques grandes marques ont investi dans le développement d’applications pour le Vision Pro, notamment Box, Carrot Weather, Webex, Zoom et Fantastical.



Malgré la compatibilité du Vision Pro avec les applications iOS et iPad (sauf opposition des développeurs), plusieurs applications importantes ne sont pas marquées comme compatibles, on retrouve Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Google Drive... Ces apps ont volontairement bloqué le portage automatique vers visionOS.



Même si le lancement du Vision Pro d’Apple va être accompagné d’une réponse modérée de la part des développeurs, la situation pourrait évoluer avec le temps. visionOS présente des défis uniques, mais aussi des opportunités potentielles pour l’innovation dans le domaine de la réalité mixte et virtuelle.



