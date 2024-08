Apple Vision Pro : il existe désormais 2500 applications natives sur visionOS

À son lancement, l'Apple Vision Pro avait peu d'applications optimisées pour visionOS, on en comptait moins de 1000 approuvées sur l'App Store. Au fil du temps, les projets en cours des développeurs ont abouti, ce qui a permis d'ajouter une grande quantité d'applications visionOS. Aujourd'hui, plus de 6 mois après le lancement, les propriétaires de l'ordinateur spatial peuvent profiter de bien plus d'applications visionOS. Tout de même, on se dit, heureusement qu'il y a les applications iPadOS !

L'Apple Vision Pro a 2500 apps natives

Apple a récemment annoncé une belle avancée pour l'écosystème de son premier ordinateur spatial, l'Apple Vision Pro. Le nombre d'applications natives disponibles sur l'App Store de visionOS a désormais franchi la barre des 2 500, ce qui marque une nouvelle étape. Ce chiffre impressionnant de 2 500 applications natives vient s'ajouter aux centaines de milliers d'applications iPadOS compatibles avec le Vision Pro. Toutefois, ces dernières ne peuvent pas offrir le même niveau d'immersion que les applications conçues nativement pour visionOS.



Cette augmentation est d'autant plus remarquable qu'en juin dernier, Apple rapportait que 2 000 applications natives étaient disponibles sur visionOS. En seulement quelques mois, l'App Store de visionOS a ajouté 500 nouvelles applications, ce qui montre l'engagement flagrant des développeurs envers l'ordinateur spatial d'Apple.

En termes de comparaison, l'écosystème visionOS commence à se positionner comme un concurrent sérieux pour d'autres plateformes de réalité mixte, notamment le Quest de Meta. Bien que la boutique d'applications Quest soit sur le marché depuis bien plus longtemps et propose environ 3 000 applications, l'App Store de visionOS, qui a été lancé plus récemment, connaît une tendance de croissance plus dynamique et rapide. Cette évolution rapide pourrait permettre à Apple de combler l'écart avec Meta et peut-être même de surpasser l'écosystème Quest dans quelques mois.



Le succès croissant de l'App Store de visionOS et l'ajout continu de nouvelles applications natives renforcent la position de l'Apple Vision Pro comme un acteur clé dans le secteur de la réalité mixte. On attend désormais avec impatience de voir jusqu'où cette tendance de croissance pourra mener visionOS dans les mois et années à venir.



