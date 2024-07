Apple lance Xcode 15.2 et accepte les applications visionOS pour le Vision Pro

Apple a publié cette nuit la nouvelle version de Xcode, numérotée 15.2, ainsi que TestFlight 3.5, tous deux prenant en charge le casque Vision Pro dont la sortie est prévue pour le 2 février outre-Atlantique. De quoi piquer l'intérêt des développeurs, bien que seul le marché américain soit servi dans un premier temps.

Xcode 15.2

Xcode 15.2 a beau inclure les SDK pour iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 et macOS Sonoma 14.2, c'est surtout le kit de développement de visionOS qui est intéressant. Après plusieurs versions bêtas, le SDK pour le Vision Pro est enfin disponible en version finale. Pour cette dernière, Apple a pris soin d'apporter d'ultimes correctifs logiciels, dixit les notes de version.

TestFlight 3.5

Du côté de TestFlight, l'outil permettant de tester les applications avant publication sur l'App Store, la version 3.5 de l'application permet pour la première fois de tester les applications visionOS en version bêta. Mieux, cette mise à jour permet d'utiliser les applications iOS et iPadOS compatibles avec le casque Apple Vision Pro.

Soumettez vos applications pour Vision Pro

Tout cela pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, les développeurs peuvent soumettre leurs applications créées pour visionOS. Bien que la plupart des applications iPhone et iPad fonctionneront sur Apple Vision Pro sans modification (iSoft est prévu), les développeurs peuvent apporter des ajustements spécifiques à l'appareil afin de profiter d'une immersion plus importante. Apple a prévu de publier par défaut les applications iPhone et iPad sur la boutique Vision Pro, mais les développeurs peuvent choisir de ne pas le faire via le site App Store Connect.



Le casque Vision Pro sera lancé le vendredi 2 février dans les Apple Store aux États-Unis. Les précommandes seront acceptées à partir du vendredi 19 janvier à 5h00, heure du Pacifique. Pour ce qui est de la France, ou du reste du monde en général, il faudra prendre son mal en patience.