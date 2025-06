Apple autorise enfin les codes promos d'achats intégrés dans les apps et jeux

Apple introduit une fonctionnalité très demandée pour les développeurs de l’App Store, permettant des codes promotionnels pour tous les achats intégrés, et non plus uniquement pour les abonnements. De quoi permettre d'offrir des éléments virtuels très facilement.

Une évolution très attendue

À partir de fin 2025, avec iOS 26 en version finale, les développeurs pourront créer et distribuer des codes promotionnels pour des consommables, des non-consommables et des abonnements non renouvelables, allant au-delà des téléchargements gratuits ou des réductions sur les abonnements actuels.

Concrètement, ce changement de politique permettra aux développeurs de jeux d’offrir des codes pour des objets comme des pièces gratuites ou des vies supplémentaires lors d’événements, tandis que les applications de productivité pourront envoyer des codes de réduction uniques pour des fonctionnalités premium. La fonctionnalité, détaillée lors de la session WWDC25 « Quoi de neuf dans StoreKit et les achats intégrés », utilise l’API offerCodeRedemption en SwiftUI ou presentOfferCodeRedeemSheet pour UIKit pour l’activation.



Déjà disponible sur iOS 16.3 et versions ultérieures, cette fonctionnalité aura donc un rayon d'action étendu sur iPhone, iPad et Mac. Apple n’a pas précisé la version exacte d’iOS 26 concernée, mais confirme son arrivée « plus tard cette année », répondant à une demande de longue date des développeurs pour une amélioration des fonctionnalités de StoreKit 2.