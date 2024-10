Avec iOS 18, Apple autorise des jeux jusqu'à 74 Go via les ODR

Depuis iOS 9, Apple a autorisé le découpage d'applications par les développeurs, permettant d'avoir un téléchargement initial relativement léger. Pour accéder à certaines fonctionnalités, les utilisateurs font alors appel, sans le savoir, à des ressources supplémentaires, appelées "On-demand resources" (ODR) par Apple. C'est un système largement utilisé par les studio de jeux vidéo. Et bien avec iOS 18, les différentes limites de poids ont été revues à la hausse, permettant d'avoir des titres dépassant les 70 Go.

Apple veut séduire les développeurs

Comme expliqué dans un document technique, Apple explique que le téléchargement initial maximal passe de 2 Go à 4 Go avec iOS 18. Mais surtout, les ODR évoluent avec un poids maximal par unité de 8 Go, contre 512 Mo auparavant. Si le nombre d'ODR reste limité à 1000, les développeurs ne pourront pas proposer plus de 70 Go d'ODR, soit un peu plus de 8 blocs de 8 Go ou bien plus de blocs moins imposants.

Au total, la taille maximale des ressources à la demande par application passe de 20 à 70 Go, soit un total de 74 Go à télécharger pour l'ensemble d'une entité. Si vous êtes curieux, vous aurez peut-être remarqué que le récent Death Stranding pèse déjà 77 Go au total. Mais cette valeur n'est pas le poids du téléchargement, mais l'espace disque nécessaire pour l'installer. Il est fort probable que les ressources récupérées soient initialement compressées.

Voilà qui pourrait permettre à de nouveaux jeux AAA d'atterri sur l'App Store, après des jeux comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding ou encore Assassin's Creed Mirage.



Une nouveauté passée inaperçue, mais très utile, qui va dans le sens de la séduction des grands développeurs de jeux. Rappelons que l'entreprise américaine a par ailleurs porté le "mode jeu" sur iOS 18.



PS : pour le Vision Pro, les nouvelles limites sont exactement les mêmes que sur iOS 18 avec visionOS 2.