Comparatif vidéo de Resident Evil Village sur iPad M1, M2 et iPhone 15 Pro

Après notre test de Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro la semaine dernière, MrMacRight nous propose un comparatif très intéressant. Lui qui avait également testé le premier jeu mobile AAA de Capcom sur le nouvel iPhone, vient de publier une nouvelle vidéo analysant les performances du jeu sur les iPad compatibles. La vidéo d'analyse technique de Resident Evil Village présente les performances des iPad M1 et M2, améliorant l'expérience de la version iPhone 15 Pro.

Resident Evil Village est mieux sur iPad

En marge d'une mise à jour mineure de Resident Evil Village publiée ce matin pour corriger un crash durant le jeu, la dernière vidéo de MrMacRight devrait vous donner envie de lancer le jeu d'aventure horrifique sur un iPad.



Après avoir passé en revue les différentes options techniques (mode "performances", HDR, etc) et évoqué les outils d'Apple utilisés par Capcom pour y parvenir (comme Metal 3.1), notre spécialiste des jeux mobiles a testé Resident Evil Village sur iPad Air M1, iPad Pro M1 et iPad Pro M2, avec et sans manette. D'ailleurs, il pointe le fait que RE Village ne supporte pas la souris et le clavier, ce qui est vraiment dommage. Autre bémol, avec un écran externe connecté à l'iPad, Village ne passe pas en plein écran.



Regardez son analyse technique complète de Resident Evil Village sur iPad M1 et M2 ci-dessous :

Au final, l'iPad Pro M2 est vraiment au-dessus du lot, avec la possibilité de jouer à 60fps sans rogner sur la qualité de l'affichage, alors que l'iPhone doit mettre le niveau de détails au plus bas pour tenter d'y parvenir. Reste qu'en mettant tout au "max", même l'iPad Pro M2 descendra sous les 30fps. Ce qui reste absolument incroyable pour une petite tablette... en attendant l'iPad Pro M3.



Si vous souhaitez jouer à Resident Evil Village et que vous disposez d'un iPhone 15 Pro ou d'un iPad équipé d'un chipset M1 ou supérieur, vous pouvez le télécharger gratuitement dès à présent. Il nécessite environ 8 Go de plus une fois le téléchargement initial terminé. Le jeu bénéficie toujours de la réduction de lancement pour le déverrouillage du jeu de base et l'extension Winters. Le prix normal du jeu de base est de 39,99 €, avec un achat de 19,99 € pour le DLC de l'extension Winters. Mais, pour le moment, le jeu est toujours affiché à 16,99 €, alors que l'extension Winters est à 9,99 €.



Après cet excellent portage, Capcom s'apprête à sortir Resident Evil 4 Remake sur l'App Store dans les prochaines semaines. Ce sera également réservé à l'iPhone 15 Pro, l'iPad (M1 et modèles ultérieurs), mais aussi macOS. Un jeu universel qui sera par contre vendu plein tarif, soit 69,99 €. Cela risque de réduire l'impact possible auprès des joueurs... mais l'avenir nous le dira.

Télécharger le jeu gratuit Resident Evil Village