Les gars de Halide lancent Orion, une app pour faire de l’iPad un écran externe

Nous connaissons tous l'application Halide, considérée comme un appareil photo avancé sur iPhone, l'app a impressionné bon nombre de photographes amateurs habitués à utiliser régulièrement leur iPhone pour prendre des photos. Aujourd'hui, les développeurs de Lux Optics Incorporated (le studio derrière Halide) ont décidé d'aller plus loin avec l'application "HDMI Monitor - Orion".

Une application iPad pas comme les autres

L'avantage de l'USB-C sur l'iPad, c'est que la tablette s'ouvre à de nouveaux accessoires et possibilités, les développeurs de Lux Optics ont justement saisi l'occasion donnée par Apple pour transformer l'iPad... en écran HDMI externe.

Le principe est simple, si vous possédez un iPad avec un port USB-C, que vous avez installé iPadOS 17 et que vous avez une carte de capture vidéo USB-C, vous allez pouvoir faire de votre iPad un écran externe avec n'importe quel appareil ! Un peu comme Camo Studio.



Ce qui est surprenant, c'est que l'application Orion est capable de fonctionner avec une console de jeu, une Apple TV 4K ou HD, un Mac, un PC, une Nintendo Switch... Les possibilités sont nombreuses et Orion donne un nouvel intérêt à votre iPad. Il sera par exemple possible d'améliorer le gameplay de la Nintendo Switch en 4K et en temps réel !

Sur la fiche de l'application Orion, les développeurs dévoilent les caractéristiques de cette application et ce qu'elle peut réellement vous apporter au quotidien :

Orion regorge de fonctionnalités étonnantes. Des choses simples comme le partage d'une capture d'écran rapide de votre flux vidéo à un ensemble de commandes rapides et pratiques et un manuel d'utilisation intuitif, Orion fait de votre iPad un excellent écran HDMI externe. Avec Orion Pro - une mise à niveau unique - vous pouvez également régler la luminosité de la vidéo (de la luminosité normale à une luminosité plus sombre que la luminosité du système), améliorer la vidéo ou les jeux HD avec notre upscaler 4K alimenté par l'IA, ou profiter d'un film ou d'un jeu rétro avec le 3 Système d'émulation CRT rétro à plusieurs voies.



En plus de cela, Orion collecte et partage des données ZÉRO. La gratuité est vraiment gratuite : pas de publicité, pas de suivi, pas de bêtises.



D'autres fonctionnalités intéressantes incluent un passthrough audio complet pour lire l'audio connecté d'un appareil HDMI directement aux AirPod ou à d'autres appareils connectés ; partagez des vidéos complètes depuis votre appareil avec l’enregistrement d’écran iPadOS, et bien plus encore.

Orion est une application gratuite, mais si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités de l'app, il faudra dépenser 4,99€ en achat intégré. Pour savoir comment ça marche, consultez notre tuto comment faire de l'iPad un écran externe pour la Switch, PS5, Xbox.

Télécharger l'app gratuite HDMI Monitor - Orion