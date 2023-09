L'app gratuite Camo Studio débarque sur iPad pour les streamers et gamers

Vous connaissiez peut-être Camo, une application Mac très intéressante qui vous permettait d'utiliser votre iPhone ou un autre appareil photo comme webcam. Aujourd'hui, le finaliste des Apple Design Awards 2023 a lancé une toute nouvelle expérience conçue pour l'iPad avec iPadOS 17, qui permet aux utilisateurs de diffuser en continu et d'enregistrer avec des fonctionnalités avancées tout en utilisant leurs caméras et micros préférés. Les joueurs sont également ciblés. Le petit plus ? L'app est totalement gratuite.

Camo Studio profite d'iPadOS 17

Camo Studio pour iPad a été lancé en même temps qu'iPadOS 17 et le studio Reincubate a donné tous les détails sur son blog. Rappelons d'ailleurs que le nouveau firmware d'Apple permet de transformer l'iPad en écran externe, ce qui concerne aussi Camo Studio.

Aujourd'hui, nous apportons l'expérience Camo sur une nouvelle plateforme - l'iPad - avec de nouvelles fonctionnalités puissantes de streaming et d'image dans l'image (PiP) multi-sources. Camo Studio pour iPad est une nouvelle étape dans l'élimination des frictions pour les créateurs, permettant à chacun de créer facilement du contenu de qualité avec les outils avec lesquels il se sent le plus à l'aise, quelle que soit son expérience.

L'éditeur offre Camo Studio pour iPad gratuitement - sans conditions ni achats in-app. Le fondateur Aidan Fitzpatrick souligne qu'il s'agit d'une application "totalement gratuite" et que l'entreprise n'a pas l'intention de faire payer cette nouvelle application pour iPad.

Plongez dans la diffusion en continu ou enregistrez votre prochaine vidéo en quelques clics - affinez votre scène, connectez votre appareil photo et commencez à créer facilement, le tout directement depuis votre iPad. Pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui la version iPad de l'application finaliste de l'Apple Design Award 2023 ?

Caractéristiques de Camo Studio pour iPad

Voici les principales fonctionnalités de Camo Studio :

Connectez une caméra et un micro professionnels à votre iPad et diffusez en continu, ou enregistrez simultanément sur le stockage intégré ou sur une carte USB/SD connectée.

Diffusez des jeux sur console avec une carte d'acquisition sur Twitch, YouTube ou ailleurs, avec PiP, superpositions web et commandes de diffusion intégrées, y compris le chat.

Connectez votre iPad à votre appareil photo, votre Switch ou votre reflex numérique via un dongle et utilisez-le comme un plus grand écran / moniteur.

Faites les trois simultanément, et réalisez ce qu'il fallait auparavant une configuration "ordinateur" traditionnelle pour faire, mais avec seulement un iPad - ou un iPad Mini. L'iPad est un ordinateur, après tout.



Et il y a une tonne d'autres fonctions précieuses comme :

Passer rapidement d'une scène intégrée à une scène personnalisée d'un simple effleurement

Connecter l'iPad à une console portable comme la Nintendo Switch

Imprégner vos flux de votre esthétique personnelle

Accédez au chat, déclenchez des événements en cours de diffusion et bien plus encore grâce au panneau de diffusion de Camo Studio.

Toutes les vidéos sont diffusées directement sur le service choisi, et tous les enregistrements sont stockés localement sur votre iPad.

Configuration requise pour Camo pour iPad

Pour profiter de Camo Studio, vous devrez avoir un iPad avec une puce A12 ou version ultérieure, ainsi qu'iPadOS 17. Pour le streaming ou l'enregistrement en arrière-plan, l'iPad avec M1 ou M2 est requis.



Camo Studio pour iPad est disponible dès maintenant sur l'App Store :

