ChatGPT débarque sur iPad et ajoute le support de Siri et des raccourcis

ChatGPT pour iOS a été mis à jour, ajoutant la prise en charge de Siri et des raccourcis. L'application passe également de l'iPhone à l'iPad, tout en permettant le glisser-déposer, ce qui est bien pratique pour l'alimenter ou d'exporter facilement ses réponses.



Malgré ces facultés saluées à travers le monde, le manque de fiabilité des résultats a valu au chatbot d'OpenAi quelques ennuis juridiques.

Mise à jour de ChatGPT pour iOS

OpenAI a annoncé quelques nouveautés pour son application iOS mise à jour ce matin, dont l'intégration des raccourcis. Désormais, vous pouvez créer une invite ChatGPT dans l'application Raccourcis d'Apple et l'enregistrer comme lien entre l'outil d'IA et différentes applications. Par exemple, demandez à ChatGPT de répondre à un problème ou de rechercher un fait, puis envoyez la réponse par message à votre ami ou enregistrez-la sous forme de note.



Vous pouvez également demander à Siri d'afficher ChatGPT ou de créer ces raccourcis. ChatGPT pour iOS utilise déjà la reconnaissance vocale Whisper d'OpenAI pour la saisie vocale, et Siri élargit encore son accessibilité.



La prise en charge du glisser-déposer a également été ajoutée, ce qui vous permet de déplacer plus facilement la sortie du chatbot dans d'autres applications.



Dernier point, et non des moindres, l'application s'étend enfin à l'iPad, apportant tout le confort du grand écran des tablettes Apple. Auparavant, il s'agissait uniquement d'une application iPhone disponible dans 40 pays.

Chatbot poursuivi pour diffamation

ChatGPT a la fâcheuse tendance à inventer des citations scientifiques et juridiques, ce qui a mis le développeur OpenAI dans une position délicate. Bloomberg Law rapporte que l'entreprise est poursuivie en justice pour avoir inventé une fausse affaire de détournement de fonds.... et ce n'est certainement que le début.



Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, consultez notre article complet sur la révolution ChatGPT.

