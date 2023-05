Voici la liste des 40 pays où l’app ChatGPT est disponible

Depuis que ChatGPT est devenu populaire dans le monde entier, de nombreux développeurs sur l'App Store s'en sont donné à cœur joie pour proposer une imitation payante du chatbot dopé à l'intelligence artificielle d'OpenAI. Malheureusement pour eux, l'entreprise a sonné la fin de la récré il y a quelques jours avec l'arrivée d'une version officielle et gratuite de ChatGPT. Le déploiement de l'application a commencé aux États-Unis et s'est poursuivi en France hier, un tas d'autres pays ont aussi été inclus dans ce déploiement.

ChatGPT est presque disponible partout

Avec l'arrivée de Google Bard et de futurs concurrents en cours de développement, OpenAI essaie par tous les moyens d'imposer son intelligence artificielle. Si nous avons toujours pu discuter avec ChatGPT par le navigateur web, OpenAI estimait qu'il y avait besoin d'une meilleure accessibilité au chatbot. Et qui dit rapprochement avec l'utilisateur, dit forcément une application mise à disposition sur l'App Store !



Après une disponibilité aux États-Unis, ChatGPT est arrivé hier en France, l'application est accessible gratuitement sur l'App Store. Toutefois, nous ne sommes pas le seul pays à profiter de ChatGPT sous forme d'app iOS, un tas d'autres pays ont aussi eu l'application.

OpenAI a dévoilé la liste des pays qui ont maintenant accès à ChatGPT directement depuis l'App Store ou le Play Store de Google, voici la liste complète : Albanie, Algérie, Argentine, Azerbaïdjan, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Croatie, Costa Rica, Équateur, Estonie, France, Allemagne, Ghana, Inde, Irak, Irlande, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Corée, Koweït, Liban, Lituanie et Mauritanie.



La bonne nouvelle, c'est que ce n'est que le début. Comme ChatGPT est partie pour rester et s'implanter dans notre quotidien, l'application va se déployer dans de nouveaux pays, l'entreprise a révélé que d'autres vagues de lancements vont avoir lieu dans les semaines à venir.

Qu'est-ce que vaut l'application ChatGPT ?

Avec l'application ChatGPT, vous pouvez directement accéder à la conversation avec l'intelligence artificielle après l'authentification à votre compte OpenAI. Globalement, l'expérience est la même que sur le web, toutefois, l'interface est plus épurée et les réponses semblent un peu plus rapide. Quand vous communiquerez avec ChatGPT sur l'application, vous aurez de petits retours haptiques lors de la réponse de l'IA, un détail que nous n'avons pas sur la version web.



Autre avantage de l'application, c'est la synchronisation avec tous vos appareils. Grâce à l'authentification à votre compte OpenAI, l'entreprise est capable de synchroniser vos interactions avec l'IA afin que vous ayez accès au même historique, que vous passiez par l'application iOS ou la version web.

Dernier point fort, l'application iPhone de ChatGPT intègre la reconnaissance vocale Whisper, ce qui vous permet de dire à l'oral votre demande sans avoir besoin de l'écrire !

Télécharger l'app gratuite ChatGPT