WeTransfer va exploiter vos fichiers pour entraîner son IA

WeTransfer opère un tournant controversé avec ses nouvelles conditions d'utilisation. La plateforme de partage de fichiers modifie en profondeur ses CGU, se réservant désormais le droit d'exploiter les contenus transférés pour alimenter ses modèles d'intelligence artificielle. Une stratégie qui suscite déjà de vives réactions dans la communauté tech.

Des conditions d'utilisation qui changent la donne

Les nouvelles conditions générales d'utilisation, qui entreront en vigueur le 8 août 2025, accordent à WeTransfer une licence perpétuelle et mondiale sur tous les fichiers transitant par ses serveurs. Cette licence permet à l'entreprise d'exploiter, modifier et créer des œuvres dérivées à partir de vos contenus dans le cadre de l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique.

Plus problématique encore : cette licence est transférable et sous-licenciable, ouvrant ainsi la porte à une exploitation par des tiers. WeTransfer justifie cette démarche par la nécessité d'améliorer ses processus de modération de contenu, mais l'ampleur des droits accordés dépasse largement ce cadre initial.L'entreprise précise clairement qu'aucune compensation ne sera versée aux utilisateurs pour l'utilisation de leurs contenus. En clair, WeTransfer pourra utiliser vos données comme elle l'entend et les commercialiser à loisir.



Face à la gronde des utilisateurs, WeTransfer a modifié plusieurs fois ses conditions ce matin — tout en omettant d'indiquer la date et l'heure des changements. Au moment où on écrit ces lignes, voici ce que précisent ces conditions :

Afin de nous permettre d'exploiter, de vous fournir et d'améliorer le service et nos technologies, nous devons obtenir de vous certains droits relatifs au contenu couvert par des droits de propriété intellectuelle. (...) par la présente, vous nous accordez une licence libre de droits pour utiliser votre contenu dans le but d'exploiter, de développer et d'améliorer le service, conformément à notre politique en matière de confidentialité et de cookies.

Une réaction en chaîne qui inquiète les créateurs

Suite aux critiques massives sur les réseaux sociaux, WeTransfer a rapidement modifié ses conditions, supprimant les mentions explicites d'entraînement d'IA. Cependant, la formulation reste floue et les droits accordés demeurent étendus, comme indiqué juste au dessus.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large où de nombreuses plateformes numériques cherchent à monétiser leurs données utilisateurs. Contrairement à des écosystèmes comme celui d'Apple, où le chiffrement de bout en bout et la confidentialité sont des arguments commerciaux, WeTransfer semble privilégier une approche opportuniste.

Pour les professionnels de la création habitués à transférer des projets sensibles ou des œuvres non publiées, cette modification représente un risque majeur. Des alternatives comme SwissTransfer ou Smash — qui n'a pas tardé à nous faire parvenir un communiqué de presse cinglant envers WeTransfer — proposent des conditions plus respectueuses de la propriété intellectuelle, sans exploitation commerciale des contenus transférés. Sinon, vous pouvez toujours utiliser iCloud Drive si vous avez un abonnement ; les liens de téléchargement fonctionnent pour tous les appareils.

