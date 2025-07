Spotify atteint 696 millions d'utilisateurs mais est de nouveau déficitaire au T2 2025

Le dernier rapport financier de Spotify, sur le second trimestre 2025, met en avant une forte croissance des utilisateurs et des revenus, mais l'entreprise est retombée dans le rouge. Un coup dur pour le leader du marché, loin devant Apple, Deezer, Tidal et autres.

Spotify retombe dans le négatif

Les points clés du rapport financier du deuxième trimestre 2025 incluent :

Croissance des utilisateurs : Les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente (Y/Y) pour atteindre 696 millions, avec les abonnés payants en hausse de 12 % Y/Y à 276 millions.

Revenus : Le chiffre d'affaires total a progressé de 10 % Y/Y pour atteindre 4,2 milliards d'euros.

Marge brute : Elle s'est améliorée de 227 points de base Y/Y pour atteindre 31,5 %, en ligne avec les prévisions.

Résultat opérationnel : Il a atteint 406 millions d'euros, mais est resté en deçà des attentes en raison de 116 millions d'euros de charges sociales, de coûts salariaux élevés et d'un changement dans la composition des revenus.

Malgré une forte croissance, les marges étroites de Spotify, dues aux importants paiements versés aux labels musicaux, continuent d'éloigner la rentabilité. L'entreprise avait brièvement réalisé un bénéfice au deuxième trimestre de l'année dernière, mais a enregistré une perte ce trimestre, principalement en raison de 98 millions d'euros de charges sociales imprévues liées à l'appréciation du cours de l'action. En Suède, où Spotify a son siège, les taxes sur la masse salariale augmentent avec la valeur des actions pour soutenir les programmes de protection sociale.

La croissance des abonnements premium a été en partie stimulée par des modifications des politiques de l'App Store, permettant des liens de paiement dans l'application. Aucune donnée récente n'est disponible sur les abonnés d'Apple Music, Apple ayant cessé de communiquer ces chiffres après avoir atteint 60 millions, les revenus étant désormais inclus dans la catégorie Services. Pour autant, Apple est moins cher et propose une qualité sonore supérieure, ainsi qu'une meilleure intégration dans l'écosystème.

Les prévisions de Spotify pour le T3

Dans la dernière partie de son rapport, consacrée au troisième trimestre 2025, Spotify prévoit d'atteindre 710 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit 14 millions de nouveaux utilisateurs, et 281 millions d'abonnés premium, soit 5 millions de nouveaux abonnés. Le chiffre d'affaires devrait rester stable à 4,2 milliards d'euros, malgré un impact négatif d'environ 490 points de base dû aux variations des taux de change. La marge brute est attendue à 31,1 %, affectée par une charge réglementaire, et le résultat opérationnel devrait atteindre 485 millions d'euros, incluant 25 millions d'euros de charges sociales.

