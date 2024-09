Shazam a atteint les 300 millions d'utilisateurs (+ les titres les plus Shazamés en France)

Avec des centaines de millions de musiques analysés dans le monde chaque année, Shazam est aujourd'hui l'application de référence pour la reconnaissance musicale. En novembre 2020, Shazam avait atteint les 200 millions d'utilisateurs, ce qui était déjà en bel exploit. 3 ans plus tard, Apple revient sur le devant de la scène et précise que désormais, Shazam possède 300 millions d'utilisateurs !

Vous avez ce réflexe d'ouvrir Shazam ou votre centre de contrôle pour atteindre le raccourci dès qu'une musique vous plaît et que vous ne connaissez pas le titre ni l'artiste ? Figurez-vous que des millions de personnes font comme vous dans le monde chaque jour. Apple vient de déclarer publiquement que Shazam a dépassé les 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui représente un énorme potentiel de redirection vers Apple Music, car n'oublions pas que le service de streaming d'Apple est aujourd'hui présent partout sur Shazam.

Au fil des années, l’industrie musicale s’est appuyée sur plusieurs indicateurs pour savoir ce que les gens écoutent. Depuis 20 ans, Shazam est l’un des signaux les plus précoces et les plus forts et son influence continue de croître.

Avec une base d’utilisateurs de plus en plus étendue dans le monde, Shazam n’a jamais été aussi bien placé pour révéler ce que les gens écoutent, dans le monde entier. Les pays africains sont parmi les bases d’utilisateurs en plus forte croissance sur Shazam, et les musiques africaines ont été parmi les genres en plus forte croissance. « Calm Down » de Rema trône à la première place du Top 100 2023 Shazam, après avoir passé plus de temps au sommet du classement mondial de Shazam au cours de l’année que toute autre chanson. Ayra Starr termine l’année dans le top 10, et devient l’une des artistes les plus Shazamées au Nigeria.